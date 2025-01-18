Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, кто для вашей кошки — защитник, а кто — прислуга
Ваши электронные подписи под угрозой: аферы с недвижимостью становятся хитрее
Секреты женской красоты после 40: что стоит изменить в жизни
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости

Клубнику будете раздавать всем соседям: как получить щедрый урожай ягоды

1:49
Садоводство

Чтобы получить богатый урожай клубники, стоит воспользоваться простым, но эффективным правилом, основанным на четырех грядках. Этот метод не только оптимизирует пространство, но и улучшает условия для роста ягод. Клубника требует особого внимания и правильного подхода к уходу.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Первое, что необходимо учесть, это выбор сорта. Существуют различные сорта клубники, которые отличаются по времени созревания, вкусу и устойчивости к болезням. Подбор подходящего сорта — это залог успешного урожая.

После выбора сорта важно правильно подготовить грядки. Клубника предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью. Добавление органических удобрений улучшит структуру почвы и обеспечит растения необходимыми питательными веществами.

Согласно правилу четырех грядок, рекомендуется чередовать культуры, чтобы избежать истощения почвы. Это также поможет предотвратить распространение болезней.

Первую грядку можно заполнить ранними сортами клубники, вторую — среднеспелыми, третью — позднеспелыми, а четвертую — оставить для других ягод или овощей. Такой подход не только увеличит урожай, но и разнообразит ваш огород.

Уход за клубникой включает регулярный полив, рыхление почвы и удаление сорняков. Не забывайте о мульчировании, которое поможет сохранить влагу и предотвратить развитие сорняков. Важной частью ухода является обрезка листьев и цветоносов, что способствует лучшему росту ягод.

В итоге, соблюдая это простое правило и уделяя должное внимание каждому этапу, вы сможете наслаждаться богатым и вкусным урожаем клубники.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Идеальное мясо по-французски: шеф-повар раскрыл своей рецепт блюда с томатами
Еда и рецепты
Идеальное мясо по-французски: шеф-повар раскрыл своей рецепт блюда с томатами Аудио 
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Наука и техника
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Последние материалы
Как понять, кто для вашей кошки — защитник, а кто — прислуга
Ваши электронные подписи под угрозой: аферы с недвижимостью становятся хитрее
Секреты женской красоты после 40: что стоит изменить в жизни
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.