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Огурцы без горечи: вот какие сорта стоит посадить

2:06
Садоводство

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда огурцы, несмотря на тщательный уход, оказываются горькими? Это может быть разочаровывающим опытом для любого огородника. Однако есть хорошие новости: существуют сорта огурцов, которые генетически свободны от горечи. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы

Почему огурцы горчат

Горечь в огурцах возникает из-за вещества под названием кукурбитацин, которое вырабатывается в неблагоприятных условиях:

  • резкие перепады температуры
  • недостаток влаги
  • повреждения насекомыми

Особенно подвержены горечи старые пчелоопыляемые сорта.

Рекомендованные сорта огурцов без горечи

Герман

  • Раннеспелый партенокарпический гибрид.
  • Плоды длиной 8-10 см, с мелкими бугорками.
  • Отличается высокой устойчивостью к болезням.

Маша

  • Среднеспелый гибрид.
  • Плоды длиной 10-12 см, с ярко-зеленой кожурой.
  • Обладает отличным вкусом и ароматом.

Зозуля

  • Среднеспелый гибрид.
  • Плоды длиной 12-15 см, с темно-зеленой кожурой.
  • Устойчив к болезням и неблагоприятным условиям.

Альянс

  • Раннеспелый гибрид.
  • Плоды длиной 8-10 см, с мелкими бугорками.
  • Обладает высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Кураж

  • Среднеспелый гибрид.
  • Плоды длиной 10-12 см, с ярко-зеленой кожурой.
  • Отличается отличным вкусом и ароматом.

Советы по уходу за огурцами

  • Полив: регулярный, но не избыточный.
  • Подкормка: использование органических удобрений.
  • Обрезка: удаление боковых побегов для улучшения вентиляции.

Выбор сорта огурцов без горечи — залог вкусного и здорового урожая. Обратите внимание на рекомендованные сорта и следуйте простым рекомендациям по уходу, чтобы наслаждаться свежими огурцами без неприятной горечи.

Уточнения

Сорт (от фр. sorte) — группа культурных растений, полученная в результате селекции в рамках низшего из известных ботанических таксонов и обладающая определённым набором характеристик (полезных или декоративных), который отличает эту группу растений от других растений того же вида.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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