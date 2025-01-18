Огурцы без горечи: вот какие сорта стоит посадить

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда огурцы, несмотря на тщательный уход, оказываются горькими? Это может быть разочаровывающим опытом для любого огородника. Однако есть хорошие новости: существуют сорта огурцов, которые генетически свободны от горечи. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огурцы

Почему огурцы горчат

Горечь в огурцах возникает из-за вещества под названием кукурбитацин, которое вырабатывается в неблагоприятных условиях:

резкие перепады температуры

недостаток влаги

повреждения насекомыми

Особенно подвержены горечи старые пчелоопыляемые сорта.

Рекомендованные сорта огурцов без горечи

Герман

Раннеспелый партенокарпический гибрид.

Плоды длиной 8-10 см, с мелкими бугорками.

Отличается высокой устойчивостью к болезням.

Маша

Среднеспелый гибрид.

Плоды длиной 10-12 см, с ярко-зеленой кожурой.

Обладает отличным вкусом и ароматом.

Зозуля

Среднеспелый гибрид.

Плоды длиной 12-15 см, с темно-зеленой кожурой.

Устойчив к болезням и неблагоприятным условиям.

Альянс

Раннеспелый гибрид.

Плоды длиной 8-10 см, с мелкими бугорками.

Обладает высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Кураж

Среднеспелый гибрид.

Плоды длиной 10-12 см, с ярко-зеленой кожурой.

Отличается отличным вкусом и ароматом.

Советы по уходу за огурцами

Полив: регулярный, но не избыточный.

Подкормка: использование органических удобрений.

Обрезка: удаление боковых побегов для улучшения вентиляции.

Выбор сорта огурцов без горечи — залог вкусного и здорового урожая. Обратите внимание на рекомендованные сорта и следуйте простым рекомендациям по уходу, чтобы наслаждаться свежими огурцами без неприятной горечи.

Уточнения

Сорт (от фр. sorte) — группа культурных растений, полученная в результате селекции в рамках низшего из известных ботанических таксонов и обладающая определённым набором характеристик (полезных или декоративных), который отличает эту группу растений от других растений того же вида.

