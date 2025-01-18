Огурцы без горечи: вот какие сорта стоит посадить

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда огурцы, несмотря на тщательный уход, оказываются горькими? Это может быть разочаровывающим опытом для любого огородника. Однако есть хорошие новости: существуют сорта огурцов, которые генетически свободны от горечи. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы
Почему огурцы горчат
Горечь в огурцах возникает из-за вещества под названием кукурбитацин, которое вырабатывается в неблагоприятных условиях:
резкие перепады температуры
недостаток влаги
повреждения насекомыми
Особенно подвержены горечи старые пчелоопыляемые сорта.
Рекомендованные сорта огурцов без горечи
Герман
Раннеспелый партенокарпический гибрид.
Плоды длиной 8-10 см, с мелкими бугорками.
Отличается высокой устойчивостью к болезням.
Маша
Среднеспелый гибрид.
Плоды длиной 10-12 см, с ярко-зеленой кожурой.
Обладает отличным вкусом и ароматом.
Зозуля
Среднеспелый гибрид.
Плоды длиной 12-15 см, с темно-зеленой кожурой.
Устойчив к болезням и неблагоприятным условиям.
Альянс
Раннеспелый гибрид.
Плоды длиной 8-10 см, с мелкими бугорками.
Обладает высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.
Кураж
Среднеспелый гибрид.
Плоды длиной 10-12 см, с ярко-зеленой кожурой.
Отличается отличным вкусом и ароматом.
Советы по уходу за огурцами
Полив: регулярный, но не избыточный.
Подкормка: использование органических удобрений.
Обрезка: удаление боковых побегов для улучшения вентиляции.
Выбор сорта огурцов без горечи — залог вкусного и здорового урожая. Обратите внимание на рекомендованные сорта и следуйте простым рекомендациям по уходу, чтобы наслаждаться свежими огурцами без неприятной горечи.
Уточнения
Сорт (от фр. sorte) — группа культурных растений, полученная в результате селекции в рамках низшего из известных ботанических таксонов и обладающая определённым набором характеристик (полезных или декоративных), который отличает эту группу растений от других растений того же вида.