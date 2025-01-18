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Узнайте, как избежать желтых листьев у томатов — это просто

2:27
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, почему у ваших томатов желтеют нижние листья? Это распространённая проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Давайте разберём основные причины этого явления и способы его предотвращения.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Нарушение режима полива

Как избыточный, так и недостаточный полив могут привести к пожелтению листьев. Томаты предпочитают умеренное увлажнение почвы. При восстановлении оптимального режима полива и регулярном рыхлении растения быстро приходят в норму.

Дефицит микроэлементов

Недостаток питательных веществ, таких как азот, сера, железо или магний, может вызвать неинфекционный хлороз. Это состояние проявляется в виде светлых пятен или полос на листьях, которые со временем желтеют и опадают. Своевременное внесение соответствующих удобрений поможет исправить ситуацию.

Повреждение корневой системы

Механические повреждения корней при пересадке или рыхлении, а также вредители могут стать причиной пожелтения листьев. Растение направляет силы на восстановление корней, что отражается на состоянии ботвы. После восстановления корневой системы листья вновь становятся зелёными.

Болезни растений

Фузариозное увядание и другие заболевания могут вызывать пожелтение листьев. Раннее выявление и своевременная борьба с болезнями помогут спасти урожай.

Высокая влажность в теплице

Оптимальная влажность для томатов в теплице составляет 60-70%. Превышение этого уровня может привести к пожелтению и гниению листьев, особенно при пониженных температурах.

Как предотвратить пожелтение листьев у томатов

  • Соблюдайте режим полива: избегайте как пересыхания, так и переувлажнения почвы.
  • Регулярно подкармливайте растения: используйте комплексные удобрения, содержащие необходимые микроэлементы.
  • Осторожно работайте с корнями: при пересадке и рыхлении старайтесь не повредить корневую систему.
  • Контролируйте влажность в теплице: проветривайте помещение и поддерживайте оптимальный уровень влажности.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить здоровый рост ваших томатов и предотвратить нежелательное пожелтение листьев.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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