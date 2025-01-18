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Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком

1:37
Садоводство

Междурядья на чесночной грядке часто остаются пустыми, но это место можно использовать с пользой! Правильно подобранные растения помогут не только экономить место, но и улучшат состояние почвы, отпугнут вредителей и даже усилят рост самого чеснока.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Forster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чеснок

Какие растения подходят

  • Салаты и зелень. Кресс-салат, руккола или шпинат легко впишутся в междурядья. Они быстро растут, не требуют много места и не конкурируют с чесноком за питательные вещества.
  • Морковь. Сочетание чеснока и моркови — классика огородных компаньонов. Чеснок защищает морковь от морковной мухи, а морковь помогает создать благоприятный микроклимат для чеснока.
  • Клубника. Посадка между рядами чеснока помогает ягодам защититься от болезней и вредителей, благодаря фитонцидам, выделяемым чесноком.

Чего избегать

Не стоит сажать рядом с чесноком растения из семейства бобовых или капустных. Они плохо переносят соседство с ним, замедляя рост и снижая урожайность.

Преимущества совместных посадок

  • Экономия места: даже небольшие участки земли используются эффективно.
  • Борьба с вредителями: чеснок отпугивает тлю, капустную белянку и других вредителей.
  • Улучшение почвы: некоторые культуры (например, зелёные удобрения) обогащают почву азотом.

Подбирая культуры для междурядий, важно учитывать потребности растений в свете, питательных веществах и влажности.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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