Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком

Междурядья на чесночной грядке часто остаются пустыми, но это место можно использовать с пользой! Правильно подобранные растения помогут не только экономить место, но и улучшат состояние почвы, отпугнут вредителей и даже усилят рост самого чеснока.
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Forster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чеснок
Какие растения подходят
Салаты и зелень. Кресс-салат, руккола или шпинат легко впишутся в междурядья. Они быстро растут, не требуют много места и не конкурируют с чесноком за питательные вещества.
Морковь. Сочетание чеснока и моркови — классика огородных компаньонов. Чеснок защищает морковь от морковной мухи, а морковь помогает создать благоприятный микроклимат для чеснока.
Клубника. Посадка между рядами чеснока помогает ягодам защититься от болезней и вредителей, благодаря фитонцидам, выделяемым чесноком.
Чего избегать
Не стоит сажать рядом с чесноком растения из семейства бобовых или капустных. Они плохо переносят соседство с ним, замедляя рост и снижая урожайность.
Преимущества совместных посадок
Экономия места: даже небольшие участки земли используются эффективно.
Борьба с вредителями: чеснок отпугивает тлю, капустную белянку и других вредителей.
Улучшение почвы: некоторые культуры (например, зелёные удобрения) обогащают почву азотом.
Подбирая культуры для междурядий, важно учитывать потребности растений в свете, питательных веществах и влажности.
Уточнения
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).