Этот метод выращивания лука рассказали в деревне

Вопрос, который часто задают дачники: зачем нужно пригибать лук на грядке? Этот приём, знакомый многим огородникам, имеет свои обоснования. Правильная техника не только увеличивает урожайность, но и улучшает качество самих луковиц.
Листья лука выполняют важную функцию: через них растение получает питательные вещества и солнечный свет. Однако в конце вегетационного периода основное внимание должно переключаться на формирование луковицы. Пригибание листьев уменьшает поток питательных веществ к перьям, перенаправляя их в подземную часть.
Важно понимать, что торопиться с пригибанием не стоит. Если сделать это слишком рано, вы рискуете остановить рост луковиц. Лучше всего ориентироваться на естественный процесс пожелтения перьев. Как только листья начинают терять цвет и ложиться сами по себе, пора приступать.
После процедуры важно следить за состоянием грядок: поливы лучше прекратить, чтобы избежать загнивания луковиц.
Некоторые огородники считают, что пригибание лука необязательно и предпочитают дать растениям "работать" самостоятельно. Однако практика показывает, что этот метод действительно помогает улучшить хранение урожая и предотвращает стрелкование.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.