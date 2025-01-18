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Этот метод выращивания лука рассказали в деревне

1:44
Садоводство

Вопрос, который часто задают дачники: зачем нужно пригибать лук на грядке? Этот приём, знакомый многим огородникам, имеет свои обоснования. Правильная техника не только увеличивает урожайность, но и улучшает качество самих луковиц.

Лук
Фото: Freepik by stockking
Лук

Почему нужно пригибать лук

Листья лука выполняют важную функцию: через них растение получает питательные вещества и солнечный свет. Однако в конце вегетационного периода основное внимание должно переключаться на формирование луковицы. Пригибание листьев уменьшает поток питательных веществ к перьям, перенаправляя их в подземную часть.

Когда проводить процедуру

Важно понимать, что торопиться с пригибанием не стоит. Если сделать это слишком рано, вы рискуете остановить рост луковиц. Лучше всего ориентироваться на естественный процесс пожелтения перьев. Как только листья начинают терять цвет и ложиться сами по себе, пора приступать.

Как правильно пригибать листья

  • Выбирайте сухую, солнечную погоду.
  • Аккуратно пригибайте листья к земле, стараясь не переломить их.
  • Не используйте слишком сильное давление, чтобы не повредить основание растения.

После процедуры важно следить за состоянием грядок: поливы лучше прекратить, чтобы избежать загнивания луковиц.

Что ещё нужно учесть

Некоторые огородники считают, что пригибание лука необязательно и предпочитают дать растениям "работать" самостоятельно. Однако практика показывает, что этот метод действительно помогает улучшить хранение урожая и предотвращает стрелкование.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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