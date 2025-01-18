Какие семена помогают муравьям поддерживать активность

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи — насекомые, которые активно ищут питательные вещества. Определённые семена особенно привлекательны для них благодаря своему составу. Вот что особенно любят муравьи:

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Муравей

Семена, которые нравятся муравьям

Просо

Традиционная пища для муравьёв, богатая углеводами, которые дают энергию.

Мак

Содержит углеводы, белок, жирные кислоты и витамины, что делает его настоящим деликатесом для муравьёв.

Горчица

Семена богаты витаминами, минералами и обладают антибактериальными свойствами, что привлекает насекомых.

Рапс

Этот источник белков, жирных кислот и витаминов обеспечивает муравьям необходимую питательную ценность.

Амарант

Обеспечивает муравьёв силой и здоровьем, благодаря своему богатому составу.

Почему муравьи выбирают эти семена?

Эти культуры не только питательны, но и содержат элементы, которые помогают насекомым поддерживать высокий уровень активности. Семена с высоким содержанием белков, жиров и углеводов являются идеальной пищей для муравьёв, особенно в периоды активного поиска еды.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

