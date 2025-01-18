Почему растениеводы выбирают чечевицу для подкормки

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветоводы всегда ищут новые способы поддерживать своих "зелёных питомцев" в идеальном состоянии. Но слышали ли вы, что чечевица может стать отличным натуральным удобрением?

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пророщенная чечевица

Почему чечевица полезна для растений

Чечевица принадлежит к семейству бобовых, известных способностью обогащать почву азотом. Этот элемент помогает растениям активно набирать зелёную массу. Помимо азота, в чечевице содержатся фосфор и калий, которые необходимы для здоровья и цветения растений.

Как приготовить подкормку

Сделать удобрение из чечевицы очень просто:

Насыпьте 4 столовые ложки красной или коричневой чечевицы в литровую ёмкость.

Залейте крупу водой.

Настаивайте смесь 4 часа (или 8-12 часов, если используете зелёную чечевицу).

После настаивания процедите раствор, чтобы удалить остатки крупы.

Получившийся настой можно использовать для полива растений.

Как это работает

Чечевичный настой насыщает почву азотом, фосфором и калием, стимулируя рост растений, укрепляя их корневую систему и способствуя цветению. Это простой, доступный и экологичный способ ухаживать за домашними цветами.

Уточнения

Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.



