Почему растениеводы выбирают чечевицу для подкормки

Цветоводы всегда ищут новые способы поддерживать своих "зелёных питомцев" в идеальном состоянии. Но слышали ли вы, что чечевица может стать отличным натуральным удобрением?
Чечевица принадлежит к семейству бобовых, известных способностью обогащать почву азотом. Этот элемент помогает растениям активно набирать зелёную массу. Помимо азота, в чечевице содержатся фосфор и калий, которые необходимы для здоровья и цветения растений.
Сделать удобрение из чечевицы очень просто:
Получившийся настой можно использовать для полива растений.
Чечевичный настой насыщает почву азотом, фосфором и калием, стимулируя рост растений, укрепляя их корневую систему и способствуя цветению. Это простой, доступный и экологичный способ ухаживать за домашними цветами.
Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.