Эти растения помогут вашим огурцам расти быстрее

Выбор правильных соседей для огурцов играет важную роль в их росте и развитии. Некоторые растения могут не только защитить огурцы от вредителей, но и обогатить почву полезными веществами.
Посадка фасоли или гороха рядом с огурцами — отличное решение. Эти представители семейства бобовых обогащают почву азотом, который необходим для роста огурцов. Чтобы добиться наилучшего результата, рекомендуется высаживать бобовые по периметру грядки.
Несмотря на пользу бобовых, огурцы нуждаются и в других микроэлементах. Регулярные подкормки помогут создать баланс веществ в почве, обеспечив растения всем необходимым для обильного урожая.
Помимо бобовых, огурцы хорошо растут рядом с такими культурами, как:
Правильно подобранные соседи помогут не только улучшить рост огурцов, но и оптимизировать использование грядок на вашем участке.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.