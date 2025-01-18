Эти растения помогут вашим огурцам расти быстрее

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор правильных соседей для огурцов играет важную роль в их росте и развитии. Некоторые растения могут не только защитить огурцы от вредителей, но и обогатить почву полезными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурец

Бобовые: фасоль и горох

Посадка фасоли или гороха рядом с огурцами — отличное решение. Эти представители семейства бобовых обогащают почву азотом, который необходим для роста огурцов. Чтобы добиться наилучшего результата, рекомендуется высаживать бобовые по периметру грядки.

Подкормки — обязательный этап

Несмотря на пользу бобовых, огурцы нуждаются и в других микроэлементах. Регулярные подкормки помогут создать баланс веществ в почве, обеспечив растения всем необходимым для обильного урожая.

Другие хорошие соседи для огурцов

Помимо бобовых, огурцы хорошо растут рядом с такими культурами, как:

Капуста — способствует укреплению почвы и защите от вредителей.

Кукуруза — создаёт естественную защиту от ветра и солнечных ожогов.

Правильно подобранные соседи помогут не только улучшить рост огурцов, но и оптимизировать использование грядок на вашем участке.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



