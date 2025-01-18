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Как яблоки с червяками могут помочь избавиться от химикатов

2:06
Садоводство

Часто можно услышать мнение, что червивые яблоки полезнее тех, что не имеют "жителей". Считается, что если в плоде завёлся червячок, значит, он выращен без химикатов и генетически модифицированных добавок. Но стоит ли доверять этому мифу?

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

Почему червячок не всегда хороший знак

Если мы найдём червячка в грибах, мы без раздумий выбросим такой продукт. А почему с яблоками должно быть иначе? На самом деле наличие червяка в яблоке — это скорее признак того, что плоды не обрабатывались ядами. Такие яблоки, вероятно, растут без использования химии, а их генетика не была изменена.

Однако стоит помнить, что некоторые ГМО-яблоки специально создавались так, чтобы быть непривлекательными для вредителей, например, плодожорок. Поэтому, возможно, именно на таких фруктах не увидишь червяков.

Как транспортировка влияет на яблоки

Также не стоит забывать, что на фруктах, привезённых издалека, вы, скорее всего, не найдёте червячков. Всё потому, что такие яблоки подвергаются химической обработке перед транспортировкой, чтобы они не испортились в пути. Если бы этого не сделали, яблоки просто не смогли бы доехать до наших магазинов.

Как правильно поступить с червивыми яблоками

Так что делать с яблоками, в которых поселился червяк? Употреблять такие плоды вполне безопасно, если вы удалите все поражённые участки. Но вот отправлять их в компост — плохая идея. Причина проста: плодожорка, которая обитала в яблоке, с большой вероятностью вновь появится на вашем участке в следующем сезоне.

Не спешите отказываться от червивых яблок, особенно если вы уверены, что плоды не обработаны химикатами. Они могут быть вполне безопасными и даже более экологичными, чем те, что подвергались различным обработкам. Но соблюдайте осторожность, чтобы не стать жертвой непрошеных "гостей" в вашем саду.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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