Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как яблоки с червяками могут помочь избавиться от химикатов
Этот плавучий остров был замечен на снимках спутников около 20 лет назад
Турагент назвал самые привлекательные страны для весеннего отдыха
Как полив кипятком может повредить корневой системе ягодников
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Рассказываем, как кондиционер может помочь в зимний период
Говяжья печень тает во рту: секреты идеальной мягкости
Народные средства или врач: что действительно поможет при ячмене
Почему домашние маски для груди могут быть полезны для вашего ухода?

Как оживить розы, если они начали гнить: пошаговая инструкция

Садоводство

Почерневшие стебли роз с плесенью, налётом или пятнами — верный признак, что растение перепрело. Такие розы становятся вялыми, источают запах гнили, а кора с побегов отслаивается. Но не спешите паниковать — розы можно спасти!

Желтая роза
Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Желтая роза

Как избежать стресса для растений

Не снимайте укрытие с роз резко — это вызовет дополнительный стресс. Продолжайте постепенно проветривать кусты.

Если же роза сильно пострадала — стебли полегли или корни сгнили, куст придётся выкопать. Однако если корни ещё крепко сидят в почве, действуйте аккуратно:

  • Уберите все растительные остатки у основания куста.
  • Подкопайте растение и обрежьте повреждённые побеги до живой ткани над прививкой. Используйте только продезинфицированный инструмент.

Остановка гниения

Чтобы спасти розы, важно правильно обработать срезы:

  • Припудрите их золой или нанесите специальную заживляющую пасту.
  • Частично повреждённые побеги зачистите ножом, затем обработайте сначала слабым раствором марганцовки, а потом пастой для заживления ран.

После обрезки обязательно используйте стимулятор роста для активизации восстановительных процессов.

Полив и уход

Для роз в сухой почве обеспечьте обильный полив — не менее одного ведра воды на куст. Помимо этого, проведите подкормку и обработку от возможных болезней.

Уход после зимы: шаг за шагом

  • Постепенно снимайте укрытие.
  • Удаляйте повреждённые участки растения.
  • Обрабатывайте кусты, чтобы остановить гниение и стимулировать их рост.

Такой подход поможет розам восстановиться после зимы и вновь радовать вас своим цветением.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Красота и стиль
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности Аудио 
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Мир. Новости мира
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России Аудио 
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Еда и рецепты
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Как яблоки с червяками могут помочь избавиться от химикатов
Этот плавучий остров был замечен на снимках спутников около 20 лет назад
Турагент назвал самые привлекательные страны для весеннего отдыха
Как полив кипятком может повредить корневой системе ягодников
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Рассказываем, как кондиционер может помочь в зимний период
Говяжья печень тает во рту: секреты идеальной мягкости
Народные средства или врач: что действительно поможет при ячмене
Почему домашние маски для груди могут быть полезны для вашего ухода?
Кинокритик объяснил, сумеет ли голливудский актёр убедительно сыграть Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.