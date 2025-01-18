Как оживить розы, если они начали гнить: пошаговая инструкция

Почерневшие стебли роз с плесенью, налётом или пятнами — верный признак, что растение перепрело. Такие розы становятся вялыми, источают запах гнили, а кора с побегов отслаивается. Но не спешите паниковать — розы можно спасти!

Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Желтая роза

Как избежать стресса для растений

Не снимайте укрытие с роз резко — это вызовет дополнительный стресс. Продолжайте постепенно проветривать кусты.

Если же роза сильно пострадала — стебли полегли или корни сгнили, куст придётся выкопать. Однако если корни ещё крепко сидят в почве, действуйте аккуратно:

Уберите все растительные остатки у основания куста.

Подкопайте растение и обрежьте повреждённые побеги до живой ткани над прививкой. Используйте только продезинфицированный инструмент.

Остановка гниения

Чтобы спасти розы, важно правильно обработать срезы:

Припудрите их золой или нанесите специальную заживляющую пасту.

Частично повреждённые побеги зачистите ножом, затем обработайте сначала слабым раствором марганцовки, а потом пастой для заживления ран.

После обрезки обязательно используйте стимулятор роста для активизации восстановительных процессов.

Полив и уход

Для роз в сухой почве обеспечьте обильный полив — не менее одного ведра воды на куст. Помимо этого, проведите подкормку и обработку от возможных болезней.

Уход после зимы: шаг за шагом

Постепенно снимайте укрытие.

Удаляйте повреждённые участки растения.

Обрабатывайте кусты, чтобы остановить гниение и стимулировать их рост.

Такой подход поможет розам восстановиться после зимы и вновь радовать вас своим цветением.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

