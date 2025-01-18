Как оживить розы, если они начали гнить: пошаговая инструкция

Почерневшие стебли роз с плесенью, налётом или пятнами — верный признак, что растение перепрело. Такие розы становятся вялыми, источают запах гнили, а кора с побегов отслаивается. Но не спешите паниковать — розы можно спасти!
Не снимайте укрытие с роз резко — это вызовет дополнительный стресс. Продолжайте постепенно проветривать кусты.
Если же роза сильно пострадала — стебли полегли или корни сгнили, куст придётся выкопать. Однако если корни ещё крепко сидят в почве, действуйте аккуратно:
Чтобы спасти розы, важно правильно обработать срезы:
После обрезки обязательно используйте стимулятор роста для активизации восстановительных процессов.
Для роз в сухой почве обеспечьте обильный полив — не менее одного ведра воды на куст. Помимо этого, проведите подкормку и обработку от возможных болезней.
Такой подход поможет розам восстановиться после зимы и вновь радовать вас своим цветением.
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