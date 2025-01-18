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5 ошибок, которых нужно избежать при зимнем уходе за участком

2:14
Садоводство

Каждый дачник знает, как быстро бежит время. Ещё вчера кругом лежал снег, а уже завтра наступит новый дачный сезон. Чтобы быть готовым к началу весенних работ, важно уделить внимание нескольким ключевым моментам.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сад, огород зимой

1. Уход за теплицей

Зимой теплица требует особого ухода. Чтобы не столкнуться с провалившейся крышей или деформированными конструкциями весной, регулярно очищайте её от снега.

Совет: используйте для этого мягкие щетки или ветки с длинной ручкой. Грабли или острые инструменты могут повредить поликарбонатные покрытия.

2. Проверка запасов в погребе

Не забывайте время от времени навещать погреб. Осмотрите хранящиеся овощи — картофель, морковь, свеклу. Если обнаружите испорченные корнеплоды, сразу удалите их. Такой подход поможет избежать порчи остальных запасов.

Лайфхак: повреждённые экземпляры можно использовать в пищу или утилизировать.

3. Уход за отапливаемой теплицей

Если на вашем участке есть теплица с отоплением, уделяйте ей внимание даже зимой. Растениям нужны регулярные поливы, подкормки и рыхление почвы. Это поможет им успешно пережить холодный сезон.

4. Выбор сортов для нового сезона

Январь — отличное время, чтобы решить, какие культуры вы будете выращивать в наступающем году. После осмотра урожая в погребе проанализируйте прошлогодний опыт: что удалось хорошо, а что можно улучшить?

5. Ревизия семян

Проверьте состояние своей коллекции семян. Обратите внимание на сроки годности и сохранность материала. Чтобы не остаться без нужных сортов, проведите тест на всхожесть и докупите всё необходимое заранее, до начала весеннего ажиотажа.

Начало года — это отличное время для подготовки к дачному сезону. Выполнив эти простые шаги, вы не только сэкономите время весной, но и обеспечите себе качественный старт для нового урожая.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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