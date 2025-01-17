5 ошибок при выращивании картофеля: как не потерять урожай

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель — один из самых популярных и неприхотливых овощей. Однако ошибки в его выращивании могут привести к снижению урожайности и ухудшению качества корнеплодов. Давайте разберемся, чего стоит избегать.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Ошибка 1: Отсутствие рыхления

Картофель предпочитает рыхлую почву, которая пропускает воздух и воду. Если игнорировать рыхление, корнеплоды будут мелкими. За сезон необходимо рыхлить почву не менее двух раз, а в идеале — 3-4 раза. В засушливые периоды рыхление можно заменить мульчированием междурядий соломой или травой.

Ошибка 2: Неблагоприятное соседство

Картофель не стоит сажать рядом с томатами, баклажанами и овощными перцами. Все эти культуры принадлежат к семейству Пасленовых и имеют общих вредителей и болезни. Если инфекция появится на одном растении, она быстро распространится на соседние культуры.

Ошибка 3: Использование неподходящих удобрений

Свежий навоз может стать причиной ожогов корней и повысить риск грибковых заболеваний. Азотные удобрения тоже стоит применять с осторожностью — они стимулируют рост ботвы, но снижают качество корнеплодов. Для подкормки картофеля лучше выбирать фосфорные и калийные удобрения.

Ошибка 4: Загущенные посадки

Слишком плотная посадка мешает нормальному развитию корневой системы. Растения не могут получить достаточно питательных веществ из почвы, что сказывается на урожайности. Всегда придерживайтесь рекомендаций производителей сорта относительно расстояния между кустами.

Ошибка 5: Низкокачественный посадочный материал

Качество семенного картофеля напрямую влияет на урожайность. С каждой репродукцией клубни теряют от 6 до 10% урожайности. Пятая репродукция может оказаться менее урожайной на 40%. Рекомендуется каждые 2-3 года обновлять посадочный материал, приобретая элитные клубни, которые сохраняют все лучшие качества сорта.

Как избежать ошибок

Перечисленные ошибки могут негативно сказаться на всех сортах картофеля, даже на стойких и гибридных. Правильный уход и внимательное отношение к особенностям культуры помогут получить богатый урожай и здоровые корнеплоды.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

