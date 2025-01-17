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Как избежать 5 распространённых ошибок в уходе за лилиями

3:24
Садоводство

Лилии — одни из самых красивых цветов для сада. Их яркие оттенки и изысканный аромат украшают клумбы в начале лета. Однако многие садоводы совершают ошибки в уходе за этими цветами, особенно после того, как они отцвели. Если учесть несколько важных правил, лилии будут радовать вас и в следующем сезоне.

Лилии
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лилии

Ошибка 1: Забудьте о лилиях после цветения

Одной из самых распространенных ошибок является забвение о лилиях сразу после того, как они отцвели. Важно помнить, что уход за луковицами в середине лета значительно влияет на их здоровье и цветение в следующем году. Именно в этот период закладываются цветочные почки на будущий сезон. Поэтому не стоит пренебрегать уходом после цветения, иначе луковицы не будут достаточно сильными для зимовки.

Ошибка 2: Неправильное обращение с цветоносами

Многие садоводы считают, что срезать отцветшие цветоносы — это неестественно, потому что в природе никто их не обрезает. Однако лилии в саду — это не дикие растения, и для поддержания здоровья нужно помочь им восстановить силы. После того как цветы увянут, срежьте цветоносы на 20 см от основания. Это поможет растению сохранить силы, которые оно потратило бы на продолжение роста цветоносов.

Ошибка 3: Отказ от удобрений после цветения

Обычно удобрения вносят для стимуляции роста и цветения, однако после того, как лепестки опали, они также необходимы. Луковица начинает увядать и уменьшаться в размере, что означает, что растение истощается. В этот момент лилии нуждаются в дополнительном питании. Рекомендуется внести жидкий удобрительный раствор в почву после цветения, чтобы поддержать здоровье растения.

Ошибка 4: Использование одинаковых удобрений до и после цветения

Удобрения играют ключевую роль в развитии лилий, но важно учитывать этапы их роста. Азотсодержащие удобрения стимулируют рост зеленой массы, но после цветения они могут привести к чрезмерному росту стеблей и листьев, что не полезно для луковиц. После цветения важно использовать удобрения, содержащие фосфор и калий в соотношении 2 к 1. Эти вещества способствуют закладке цветочных почек на следующий сезон и подготовке растения к зиме.

Ошибка 5: Неправильное внесение удобрений

Нельзя вносить удобрения без подготовки почвы. Прямое внесение в сухую землю может привести к обжогу корней или к тому, что удобрения уйдут глубоко в почву, не достигнув корней. Чтобы избежать этого, важно сначала удалить сорняки, затем слегка взрыхлить землю и полить её обычной водой. Только после этого можно вносить удобрения под луковицы — примерно 1 литр на каждое растение.

Если избежать этих 5 ошибок и уделять должное внимание лилиям после цветения, вы обеспечите своим цветам здоровье и яркие бутоны на следующий год. Правильный уход за луковицами в середине лета — залог прекрасной клумбы в будущем сезоне.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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