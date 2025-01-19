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Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным

1:47
Садоводство

Вырастить крупный и сочный перец — задача не из простых, но достижимая. Главное — не ограничиваться правильной посадкой, а учитывать все нюансы ухода. Вот основные правила, которые помогут получить перцы "с кулак".

Сладкий перец
Фото: Freepik by wirestock
Сладкий перец

Подготовка почвы

  1. Рыхлая и плодородная почва — залог успеха.
    Перед посадкой перекапывайте грядки, добавляйте компост или перегной и немного древесной золы для снижения кислотности.

  2. Севооборот — не сажайте перец на одном месте два года подряд.
    Лучшие предшественники для перца — бобовые, лук, морковь.

Полив и подкормка

  1. Полив умеренный, но регулярный.
    Используйте тёплую воду, поливайте в междурядьях или с помощью капельного полива. Вода под корень может вызвать гниение.

  2. Подкормки по фазам роста.

  • В период роста — азотные удобрения.
  • Во время цветения и плодоношения — подкормки с калием и фосфором для формирования крупных плодов.

Формирование куста

  1. Удаление слабых побегов.
    Оставьте 2-3 сильных стебля, удаляйте лишние ветви и нижние листья для лучшей циркуляции воздуха.

  2. Контроль формы куста.
    Регулярное формирование помогает растению направить энергию на развитие плодов.

Полезные хитрости

  1. Мульчирование.
    Укрывайте грядки мульчей для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков.

  2. Стимуляторы роста.
    На ранних этапах рассады используйте стимуляторы для укрепления растений.

  3. Растения-опылители.
    Сажайте рядом с перцем базилик или настурцию, чтобы привлечь насекомых-опылителей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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