Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным

Вырастить крупный и сочный перец — задача не из простых, но достижимая. Главное — не ограничиваться правильной посадкой, а учитывать все нюансы ухода. Вот основные правила, которые помогут получить перцы "с кулак".
Рыхлая и плодородная почва — залог успеха.
Перед посадкой перекапывайте грядки, добавляйте компост или перегной и немного древесной золы для снижения кислотности.
Севооборот — не сажайте перец на одном месте два года подряд.
Лучшие предшественники для перца — бобовые, лук, морковь.
Полив умеренный, но регулярный.
Используйте тёплую воду, поливайте в междурядьях или с помощью капельного полива. Вода под корень может вызвать гниение.
Подкормки по фазам роста.
Удаление слабых побегов.
Оставьте 2-3 сильных стебля, удаляйте лишние ветви и нижние листья для лучшей циркуляции воздуха.
Контроль формы куста.
Регулярное формирование помогает растению направить энергию на развитие плодов.
Мульчирование.
Укрывайте грядки мульчей для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков.
Стимуляторы роста.
На ранних этапах рассады используйте стимуляторы для укрепления растений.
Растения-опылители.
Сажайте рядом с перцем базилик или настурцию, чтобы привлечь насекомых-опылителей.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.