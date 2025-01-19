Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить крупный и сочный перец — задача не из простых, но достижимая. Главное — не ограничиваться правильной посадкой, а учитывать все нюансы ухода. Вот основные правила, которые помогут получить перцы "с кулак".

Фото: Freepik by wirestock Сладкий перец

Подготовка почвы

Рыхлая и плодородная почва — залог успеха.

Перед посадкой перекапывайте грядки, добавляйте компост или перегной и немного древесной золы для снижения кислотности. Севооборот — не сажайте перец на одном месте два года подряд.

Лучшие предшественники для перца — бобовые, лук, морковь.

Полив и подкормка

Полив умеренный, но регулярный.

Используйте тёплую воду, поливайте в междурядьях или с помощью капельного полива. Вода под корень может вызвать гниение. Подкормки по фазам роста.

В период роста — азотные удобрения.

Во время цветения и плодоношения — подкормки с калием и фосфором для формирования крупных плодов.

Формирование куста

Удаление слабых побегов.

Оставьте 2-3 сильных стебля, удаляйте лишние ветви и нижние листья для лучшей циркуляции воздуха. Контроль формы куста.

Регулярное формирование помогает растению направить энергию на развитие плодов.

Полезные хитрости