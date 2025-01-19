Что сделать в январе, чтобы весной не было хлопот: 5 важных задач

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачный сезон не за горами, а значит, пришло время подготовиться. Январь — отличный месяц для решения важных задач, которые обеспечат успешный старт нового года на вашем участке. Вот что нужно успеть сделать.

Фото: Freepik by wirestock Зима

Забота о теплице

Очищайте теплицу от снега.

Чтобы весной не столкнуться с провалившейся крышей или погнувшимися конструкциями, регулярно стряхивайте снег. Используйте мягкие ветки или щётки на длинной ручке, чтобы не повредить поликарбонат. Уделите внимание отапливаемой теплице.

Если у вас есть такая, следите за её состоянием. Растения нуждаются в поливах, подкормках, рыхлении почвы и других уходовых процедурах даже зимой.

Ревизия урожая и семян

Проверьте погреб.

Навещайте свой погреб, чтобы осмотреть картофель, свеклу, морковь и другие запасы. Повреждённые экземпляры сразу убирайте. Их можно либо использовать в пищу, либо выбросить, чтобы избежать порчи остальных. Проведите ревизию семян.

Оцените состояние домашней коллекции семян. Обратите внимание на сроки годности и проведите тест на всхожесть. Если чего-то не хватает, докупите заранее, пока в магазинах есть выбор.

Планирование будущего урожая