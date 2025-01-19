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Что сделать в январе, чтобы весной не было хлопот: 5 важных задач

1:44
Садоводство

Дачный сезон не за горами, а значит, пришло время подготовиться. Январь — отличный месяц для решения важных задач, которые обеспечат успешный старт нового года на вашем участке. Вот что нужно успеть сделать.

Зима
Фото: Freepik by wirestock
Зима

Забота о теплице

  1. Очищайте теплицу от снега.
    Чтобы весной не столкнуться с провалившейся крышей или погнувшимися конструкциями, регулярно стряхивайте снег. Используйте мягкие ветки или щётки на длинной ручке, чтобы не повредить поликарбонат.

  2. Уделите внимание отапливаемой теплице.
    Если у вас есть такая, следите за её состоянием. Растения нуждаются в поливах, подкормках, рыхлении почвы и других уходовых процедурах даже зимой.

Ревизия урожая и семян

  1. Проверьте погреб.
    Навещайте свой погреб, чтобы осмотреть картофель, свеклу, морковь и другие запасы. Повреждённые экземпляры сразу убирайте. Их можно либо использовать в пищу, либо выбросить, чтобы избежать порчи остальных.

  2. Проведите ревизию семян.
    Оцените состояние домашней коллекции семян. Обратите внимание на сроки годности и проведите тест на всхожесть. Если чего-то не хватает, докупите заранее, пока в магазинах есть выбор.

Планирование будущего урожая

  1. Определитесь с сортами.
    Январь — время для размышлений о том, какие культуры вы будете выращивать. После осмотра запасов урожая станет понятно, насколько прошлогодний выбор оказался удачным. Это поможет сделать выводы на следующий сезон.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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