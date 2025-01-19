Что сделать в январе, чтобы весной не было хлопот: 5 важных задач

Дачный сезон не за горами, а значит, пришло время подготовиться. Январь — отличный месяц для решения важных задач, которые обеспечат успешный старт нового года на вашем участке. Вот что нужно успеть сделать.
Очищайте теплицу от снега.
Чтобы весной не столкнуться с провалившейся крышей или погнувшимися конструкциями, регулярно стряхивайте снег. Используйте мягкие ветки или щётки на длинной ручке, чтобы не повредить поликарбонат.
Уделите внимание отапливаемой теплице.
Если у вас есть такая, следите за её состоянием. Растения нуждаются в поливах, подкормках, рыхлении почвы и других уходовых процедурах даже зимой.
Проверьте погреб.
Навещайте свой погреб, чтобы осмотреть картофель, свеклу, морковь и другие запасы. Повреждённые экземпляры сразу убирайте. Их можно либо использовать в пищу, либо выбросить, чтобы избежать порчи остальных.
Проведите ревизию семян.
Оцените состояние домашней коллекции семян. Обратите внимание на сроки годности и проведите тест на всхожесть. Если чего-то не хватает, докупите заранее, пока в магазинах есть выбор.
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