Враги и друзья овощей: таблица совместимости для вашего сада

Совместимость культур на грядках играет важную роль в достижении хорошего урожая. Неправильное соседство может негативно сказаться на росте растений, а грамотное планирование грядок обеспечит оптимальные условия для каждого овоща.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород
С кем дружат и не дружат популярные овощи
Томаты
Не высаживайте рядом: перцы, баклажаны, картофель, капусту.
Не высаживайте рядом: чеснок, лук, свекла, гладиолусы. Для гороха добавляется картофель.
Петрушка
Не высаживайте рядом: капусту, репу, редис, укроп.
Подсолнечник
Не высаживайте рядом: картофель.
Планирование на несколько лет вперёд
Грамотное планирование грядок с учётом совместимости растений поможет не только избежать вредного соседства, но и соблюсти правила севооборота. Это защитит почву от истощения и сохранит здоровье ваших растений.