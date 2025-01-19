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Враги и друзья овощей: таблица совместимости для вашего сада

2:28
Садоводство

Совместимость культур на грядках играет важную роль в достижении хорошего урожая. Неправильное соседство может негативно сказаться на росте растений, а грамотное планирование грядок обеспечит оптимальные условия для каждого овоща.

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

С кем дружат и не дружат популярные овощи

Томаты

  • Не высаживайте рядом: перцы, баклажаны, картофель, капусту.
  • Хорошие соседи: петрушка, сельдерей, лук, чеснок, календула.

Картофель

  • Не высаживайте рядом: другие пасленовые (томаты, баклажаны), огурцы.
  • Хорошие соседи: лук, чеснок, белокочанная капуста, фасоль.

Огурцы

  • Не высаживайте рядом: кабачки, картофель, пряные травы.
  • Хорошие соседи: томаты, горох, фасоль, капуста, редис, кукуруза, подсолнечник.

Капуста (белокочанная, краснокочанная)

  • Не высаживайте рядом: землянику, томаты, фасоль.
  • Хорошие соседи: лук, свекла, укроп, сельдерей, розмарин, ромашка.

Свекла

  • Не высаживайте рядом: фасоль, шпинат.
  • Хорошие соседи: лук, капуста, салат, бобы, редька.

Чеснок и лук

  • Хорошие соседи: томаты, морковь, свекла, сельдерей, земляника.
  • Не высаживайте рядом: горох, фасоль.

Баклажан

  • Хорошие соседи: фасоль.
  • Не высаживайте рядом: пасленовые (томаты, картофель), горох.

Перец

  • Лучше высаживать отдельно: избегайте соседства со свеклой.

Морковь

  • Не высаживайте рядом: зонтичные (например, укроп, петрушка).
  • Хорошие соседи: томаты, лук, редис, горох.

Фасоль и горох

  • Хорошие соседи: огурцы, картофель, капуста, морковь, редис.
  • Не высаживайте рядом: чеснок, лук, свекла, гладиолусы. Для гороха добавляется картофель.

Петрушка

  • Не высаживайте рядом: капусту, репу, редис, укроп.

Подсолнечник

  • Не высаживайте рядом: картофель.

Планирование на несколько лет вперёд

Грамотное планирование грядок с учётом совместимости растений поможет не только избежать вредного соседства, но и соблюсти правила севооборота. Это защитит почву от истощения и сохранит здоровье ваших растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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