Враги и друзья овощей: таблица совместимости для вашего сада

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Совместимость культур на грядках играет важную роль в достижении хорошего урожая. Неправильное соседство может негативно сказаться на росте растений, а грамотное планирование грядок обеспечит оптимальные условия для каждого овоща.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

С кем дружат и не дружат популярные овощи

Томаты

Не высаживайте рядом: перцы, баклажаны, картофель, капусту.

перцы, баклажаны, картофель, капусту. Хорошие соседи: петрушка, сельдерей, лук, чеснок, календула.

Картофель

Не высаживайте рядом: другие пасленовые (томаты, баклажаны), огурцы.

другие пасленовые (томаты, баклажаны), огурцы. Хорошие соседи: лук, чеснок, белокочанная капуста, фасоль.

Огурцы

Не высаживайте рядом: кабачки, картофель, пряные травы.

кабачки, картофель, пряные травы. Хорошие соседи: томаты, горох, фасоль, капуста, редис, кукуруза, подсолнечник.

Капуста (белокочанная, краснокочанная)

Не высаживайте рядом: землянику, томаты, фасоль.

землянику, томаты, фасоль. Хорошие соседи: лук, свекла, укроп, сельдерей, розмарин, ромашка.

Свекла

Не высаживайте рядом: фасоль, шпинат.

фасоль, шпинат. Хорошие соседи: лук, капуста, салат, бобы, редька.

Чеснок и лук

Хорошие соседи: томаты, морковь, свекла, сельдерей, земляника.

томаты, морковь, свекла, сельдерей, земляника. Не высаживайте рядом: горох, фасоль.

Баклажан

Хорошие соседи: фасоль.

фасоль. Не высаживайте рядом: пасленовые (томаты, картофель), горох.

Перец

Лучше высаживать отдельно: избегайте соседства со свеклой.

Морковь

Не высаживайте рядом: зонтичные (например, укроп, петрушка).

зонтичные (например, укроп, петрушка). Хорошие соседи: томаты, лук, редис, горох.

Фасоль и горох

Хорошие соседи: огурцы, картофель, капуста, морковь, редис.

огурцы, картофель, капуста, морковь, редис. Не высаживайте рядом: чеснок, лук, свекла, гладиолусы. Для гороха добавляется картофель.

Петрушка

Не высаживайте рядом: капусту, репу, редис, укроп.

Подсолнечник

Не высаживайте рядом: картофель.

Планирование на несколько лет вперёд

Грамотное планирование грядок с учётом совместимости растений поможет не только избежать вредного соседства, но и соблюсти правила севооборота. Это защитит почву от истощения и сохранит здоровье ваших растений.