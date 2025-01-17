Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты пышного фарша: маленькие хитрости большой кухни
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Почему кожа реагирует высыпаниями на новые средства: очистка или аллергия
От апельсина до свёклы: какие соки нужно пить для здоровья сердца и кожи
Российский блогер составил топ стран для путешествий
Почему собаки убегают и как это предотвратить
Ошибки зимней парковки, которые могут повредить машину
Домашнее мороженое: вкусное лакомство без вреда для фигуры
Первая тренировка: как сделать шаг к идеальной фигуре

Выращивание укропа: как обеспечить пышный рост и хороший урожай

1:37
Садоводство

Чтобы вырастить густой и сочный укроп, важно соблюдать несколько простых правил. Правильная технология выращивания укропа позволит вам получить богатый урожай и насладиться ароматными зелёными листьями.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Основные правила выращивания укропа

1. Хорошая почва

Самое главное для мощного роста укропа — это рыхлая и плодородная почва. Она должна быть хорошо дренированной, чтобы корни не гнили, и богата питательными веществами, способствующими бурному развитию растения.

2. Место для посадки

Укроп любит солнечные места. Выращивайте его на грядке, которая ежедневно получает много света. В тени укроп растет плохо и не достигает нужной густоты и сочности.

3. Прореживани

Для здорового роста растений необходимо правильно проредить посадки. Расстояние между отдельными кустиками должно быть не меньше 10 сантиметров. Это обеспечит достаточное пространство для развития корней и предотвратит конкуренцию за питательные вещества.

4. Глубина посева

Семена укропа не стоит заглублять слишком сильно. Легко присыпьте их землей — всего немного прикройте поверхность. Это поможет им лучше прорастать и развиваться.

Следуя этим простым советам — обеспечьте укропу плодородную, солнечную почву, правильное расстояние между растениями и умеренную глубину посева — вы получите здоровый и пышный урожай укропа, который порадует вас обильным сбором зелени.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Недвижимость
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой Аудио 
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Экономика и бизнес
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия Аудио 
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю Аудио 
Популярное
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен

Один из самых известных супервулканов Земли находится под Национальным парком Йеллоустоун. После 160 000 лет покоя он начинает подавать признаки активности.

Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Выращивание укропа: как обеспечить пышный рост и хороший урожай
Секреты пышного фарша: маленькие хитрости большой кухни
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Почему кожа реагирует высыпаниями на новые средства: очистка или аллергия
От апельсина до свёклы: какие соки нужно пить для здоровья сердца и кожи
Российский блогер составил топ стран для путешествий
Почему собаки убегают и как это предотвратить
Ошибки зимней парковки, которые могут повредить машину
Домашнее мороженое: вкусное лакомство без вреда для фигуры
Первая тренировка: как сделать шаг к идеальной фигуре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.