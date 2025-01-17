Чудо-секрет для орхидей: простой рецепт от недостатка цветения

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидеи — хрупкие и капризные комнатные растения, требующие особого ухода. Они чрезвычайно чувствительны к окружающей среде: если цветам не комфортно, они могут долго не цвести. Даже при соблюдении всех условий иногда требуется дополнительная подкормка для яркого и пышного цветения.

Фото: commons.wikimedia.org by Honza Groh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Специальный "чай" для орхидей

Если ваши орхидеи всё же не радуют пышными цветками, стоит попробовать питательный настой, насыщенный фосфором, калием и кальцием. Такой "чай" можно приготовить в домашних условиях из банановой кожуры.

Как приготовить подкормку:

Возьмите свежие банановые шкурки.

Погрузите их в воду на два дня, чтобы они отдали свои питательные вещества.

Получившийся настой разбавьте ещё четырьмя частями чистой воды.

Используйте полученную жидкость для полива орхидей.

Альтернативный способ приготовления

Есть и другой вариант использования банановой кожуры:

Нарежьте кожуру на тонкие полоски и разложите на солнце.

Оставьте её на солнце два дня до высыхания.

После этого измельчите в порошок и добавьте к грунту вокруг орхидей.

Оба метода помогают насытить растения необходимыми элементами, улучшая их состояние и стимулируя цветение. Подкормка из банановой кожуры — простой и доступный способ для ухода за орхидеями, который можно легко повторить самостоятельно.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

