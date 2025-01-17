Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший глава American Airlines дал советы для комфортных перелётов
Секреты садоводов: как ускорить цветение с помощью подкормок
Положите его в барабан вместо уксуса: плесень мигом исчезнет
Ледяная корка на стёклах: как справиться с ней за считанные минуты
Скульптурное лицо без хирургии: эффективные процедуры против второго подбородка
Как правильно промывать глаза кошке: подробная инструкция
Актриса Деми Мур передала послание от Брюса Уиллиса
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
И всё же не планета? Статус Плутона давно под вопросом

Петунии, которые придадут вашему балкону уникальность – 3 лучших сорта

Садоводство

Создать великолепную оранжерею на балконе или в саду просто: используйте петунии в подвесных кашпо. Эта идея не только украсит пространство, но и принесет радость благодаря ярким цветам. Недавно эксперт поделилась тремя сортами петуний, которые идеально подходят для такой посадки.

Петуния
Фото: web.archive.org by Michel G, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Петуния

1. Special Pink Splash

Этот сорт впечатляет ярко-розовыми лепестками с небольшими белыми пятнами. Особенность Special Pink Splash заключается в компактности: несмотря на крупные корни, в подвесном кашпо растение выглядит аккуратно. Его необычный вид придаст вашему балкону или саду стильный акцент и станет центром внимания.

2. Sweetunia Suzie Storm

Sweetunia Suzie Storm — неприхотливая петуния, цветущая с начала лета до поздней осени. Бордовые цветы этого сорта остаются насыщенными, а стебли не древеснеют, сохраняя ярко-зеленый оттенок. Эти качества делают её идеальной для подвесного выращивания: растение выглядит живым и свежим даже в ограниченном пространстве кашпо.

3. Knight Rider

Knight Rider — ампельная петуния с обильным ранним цветением. Она прекрасно переносит перепады температуры, сильный ветер и дождь, не требует прищипывания или обрезки. Такая неприхотливость делает её отличным выбором для тех, кто хочет получить эффектный и красивый декор без особых усилий.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Наука и техника
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен Аудио 
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Популярное
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен

Один из самых известных супервулканов Земли находится под Национальным парком Йеллоустоун. После 160 000 лет покоя он начинает подавать признаки активности.

Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Положите его в барабан вместо уксуса: плесень мигом исчезнет
Секреты садоводов: как ускорить цветение с помощью подкормок
Ледяная корка на стёклах: как справиться с ней за считанные минуты
Скульптурное лицо без хирургии: эффективные процедуры против второго подбородка
Как правильно промывать глаза кошке: подробная инструкция
Актриса Деми Мур передала послание от Брюса Уиллиса
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
И всё же не планета? Статус Плутона давно под вопросом
Россияне потратили на новогодние праздники больше, чем за последние три года
Как с помощью бассейна вылечить спину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.