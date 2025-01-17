Петунии, которые придадут вашему балкону уникальность – 3 лучших сорта

Создать великолепную оранжерею на балконе или в саду просто: используйте петунии в подвесных кашпо. Эта идея не только украсит пространство, но и принесет радость благодаря ярким цветам. Недавно эксперт поделилась тремя сортами петуний, которые идеально подходят для такой посадки.

Фото: web.archive.org by Michel G, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Петуния

1. Special Pink Splash

Этот сорт впечатляет ярко-розовыми лепестками с небольшими белыми пятнами. Особенность Special Pink Splash заключается в компактности: несмотря на крупные корни, в подвесном кашпо растение выглядит аккуратно. Его необычный вид придаст вашему балкону или саду стильный акцент и станет центром внимания.

2. Sweetunia Suzie Storm

Sweetunia Suzie Storm — неприхотливая петуния, цветущая с начала лета до поздней осени. Бордовые цветы этого сорта остаются насыщенными, а стебли не древеснеют, сохраняя ярко-зеленый оттенок. Эти качества делают её идеальной для подвесного выращивания: растение выглядит живым и свежим даже в ограниченном пространстве кашпо.

3. Knight Rider

Knight Rider — ампельная петуния с обильным ранним цветением. Она прекрасно переносит перепады температуры, сильный ветер и дождь, не требует прищипывания или обрезки. Такая неприхотливость делает её отличным выбором для тех, кто хочет получить эффектный и красивый декор без особых усилий.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

