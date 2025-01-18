Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обязанности владельцев домашних животных: что нужно знать, чтобы не получить штраф за питомца
Наталья Поклонская посоветовала праздновать Купало, Самайн и Йоль
Счета или недвижимость: что лучше защитит деньги от инфляции
Четыре простых секрета для пышных оладий, которые изменят завтрак
Полный привод на автомате: выбираем режим как профессионал
Объемные губы и четкий овал без филлеров: что такое дентальный лифтинг
Реальность против ожиданий — блогер рассказал о провальной аренде через Airbnb
Герань, которая цветёт вечно: эффективные удобрения и их применение
Быстрый десерт без духовки: рецепт знаменитой шоколадной колбасы с молоком

Удивительное удобрение: как древесная зола увеличивает урожай вишни

1:29
Садоводство

Весной многие дачники с нетерпением ждут, когда их плодовые деревья порадуют ароматным цветением и сочными плодами. Чтобы ягоды были крупными и сладкими, важно вовремя подкормить деревья.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

Эксперты советуют использовать доломитовую муку. Этот природный минерал не только улучшает плодоношение, но и положительно влияет на размер и сладость ягод.

Как правильно подкормить деревья

Весеннюю подкормку лучше проводить под стволом дерева. Для этого на каждый квадратный метр почвы возьмите определенное количество доломитовой муки. Вносить удобрение следует в самом начале весны, когда снег ещё совсем не растаял. Такая ранняя подкормка позволяет деревьям сразу поглотить необходимые минералы и подготовиться к сезону.

Дополнительный уход весной

Когда начинается цветение, вишню можно дополнительно подкормить раствором на основе древесной золы. Приготовление очень простое: на стакан золы возьмите 10 литров чистой воды и оставьте настояться два дня. Полученный раствор внесите под корни в начале цветения. Такой комплексный подход способствует улучшению качества и увеличению размера ягод.

Использование доломитовой муки и древесной золы в правильные сроки значительно повышает урожайность и качество плодов, делая ваши сады ещё более урожайными и красивыми.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В России стартовали продажи беспохмельной водки
Экономика и бизнес
В России стартовали продажи беспохмельной водки Аудио 
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Садоводство, цветоводство
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Еда и рецепты
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Четыре простых секрета для пышных оладий, которые изменят завтрак
Удивительное удобрение: как древесная зола увеличивает урожай вишни
Полный привод на автомате: выбираем режим как профессионал
Объемные губы и четкий овал без филлеров: что такое дентальный лифтинг
Реальность против ожиданий — блогер рассказал о провальной аренде через Airbnb
Герань, которая цветёт вечно: эффективные удобрения и их применение
Быстрый десерт без духовки: рецепт знаменитой шоколадной колбасы с молоком
Цены на новостройки снова ползут вверх: рекордный рост в Самаре и других городах России
Способности кошек: мифы и реальность
Как подобрать идеальный наряд для свадьбы подруги?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.