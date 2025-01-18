Удивительное удобрение: как древесная зола увеличивает урожай вишни

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной многие дачники с нетерпением ждут, когда их плодовые деревья порадуют ароматным цветением и сочными плодами. Чтобы ягоды были крупными и сладкими, важно вовремя подкормить деревья.

Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишня

Эксперты советуют использовать доломитовую муку. Этот природный минерал не только улучшает плодоношение, но и положительно влияет на размер и сладость ягод.

Как правильно подкормить деревья

Весеннюю подкормку лучше проводить под стволом дерева. Для этого на каждый квадратный метр почвы возьмите определенное количество доломитовой муки. Вносить удобрение следует в самом начале весны, когда снег ещё совсем не растаял. Такая ранняя подкормка позволяет деревьям сразу поглотить необходимые минералы и подготовиться к сезону.

Дополнительный уход весной

Когда начинается цветение, вишню можно дополнительно подкормить раствором на основе древесной золы. Приготовление очень простое: на стакан золы возьмите 10 литров чистой воды и оставьте настояться два дня. Полученный раствор внесите под корни в начале цветения. Такой комплексный подход способствует улучшению качества и увеличению размера ягод.

Использование доломитовой муки и древесной золы в правильные сроки значительно повышает урожайность и качество плодов, делая ваши сады ещё более урожайными и красивыми.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

