Как приготовить натуральный репеллент для домашних цветов из чеснока

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чеснок известен своей способностью защищать посадки от вредителей и болезней, но мало кто задумывается, что его силу можно применить и для ухода за комнатными растениями. Приготовленный на основе чеснока спрей способен отпугнуть множество насекомых, делая заботу о растениях проще и эффективнее.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Опрыскивание цветов

Как приготовить чесночное средство для опрыскивания

Подготовка чеснока. Возьмите около 200 граммов чеснока. Чистить его не обязательно, так как шелуха тоже содержит полезные вещества. Нарежьте чеснок ножом, чтобы ускорить процесс экстракции.

Настой. Поместите порубленный чеснок в удобную емкость и залейте два стакана кипятка. Закройте емкость крышкой и оставьте настаиваться минимум пять дней. За это время чеснок отдаст свои активные компоненты воде.

Фильтрация и хранение. По истечении срока процедите настой, чтобы удалить кусочки чеснока и шелуху. Перелейте готовый раствор в чистую емкость и поставьте в холодильник. При соблюдении этих шагов средство может храниться до полугода.

Использование чесночного спрея

Важно помнить, что концентрированное средство наносить напрямую нельзя. Разведите 25 мл чесночного концентрата в четырех стаканах воды комнатной температуры. После этого можно приступать к опрыскиванию комнатных растений. Такой раствор эффективен против различных насекомых и является надёжным натуральным репеллентом.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

