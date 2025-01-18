Как приготовить натуральный репеллент для домашних цветов из чеснока

Чеснок известен своей способностью защищать посадки от вредителей и болезней, но мало кто задумывается, что его силу можно применить и для ухода за комнатными растениями. Приготовленный на основе чеснока спрей способен отпугнуть множество насекомых, делая заботу о растениях проще и эффективнее.
Подготовка чеснока. Возьмите около 200 граммов чеснока. Чистить его не обязательно, так как шелуха тоже содержит полезные вещества. Нарежьте чеснок ножом, чтобы ускорить процесс экстракции.
Настой. Поместите порубленный чеснок в удобную емкость и залейте два стакана кипятка. Закройте емкость крышкой и оставьте настаиваться минимум пять дней. За это время чеснок отдаст свои активные компоненты воде.
Фильтрация и хранение. По истечении срока процедите настой, чтобы удалить кусочки чеснока и шелуху. Перелейте готовый раствор в чистую емкость и поставьте в холодильник. При соблюдении этих шагов средство может храниться до полугода.
Важно помнить, что концентрированное средство наносить напрямую нельзя. Разведите 25 мл чесночного концентрата в четырех стаканах воды комнатной температуры. После этого можно приступать к опрыскиванию комнатных растений. Такой раствор эффективен против различных насекомых и является надёжным натуральным репеллентом.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.