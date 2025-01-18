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Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение

1:55
Садоводство

Хотите вырастить здоровую рассаду перца, будь то сладкий или острый? Всё начинается с правильного выбора емкости для посева. Мало кто задумывается, насколько важен размер контейнера, ведь от него зависит дальнейшее развитие растения.

Перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Перец

Выбор подходящей емкости

Перец — растение с относительно слабо развитой корневой системой по сравнению с помидорами. Поэтому контейнер для сладких перцев должен иметь глубину всего 5-7 см. Слишком большие и глубокие емкости могут стать причиной проблем: растение будет плохо осваивать почву, начнет вянуть, а никакие подкормки не помогут компенсировать ущерб.

Рекомендуемый лоток

Для посева идеален пластиковый лоток объемом 250 мл с высотой стенок до 5 см. Важно, чтобы на дне были дренажные отверстия, позволяющие избежать переувлажнения. Наполните выбранный лоток грунтом на две трети объема, слегка утрамбуйте и увлажните почву раствором "Фитоспорина" (1 столовая ложка на 0,5 л воды). Дайте влаге впитаться, прежде чем приступить к посеву.

Посев семян

Разложите 15-20 семян перца по поверхности подготовленного грунта. Можно использовать как сухие, так и предварительно пророщенные семена. Равномерно присыпьте их рыхлой почвой толщиной не более 1 см, снова слегка утрамбуйте и увлажните пульверизатором. После этого накройте контейнер крышкой и поставьте в теплое место, например, рядом с батареей, ожидая всходов.

Такой подход обеспечит оптимальные условия для прорастания перца, а правильный выбор емкости сыграет ключевую роль в успехе вашего огородного начинания.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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