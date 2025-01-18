Какие растения нельзя сажать после огурцов: избегайте этих ошибок

Задумывались ли вы, почему некоторые растения не растут рядом с огурцами? Оказалось, что огуречные культуры значительно истощают почву, и поэтому на грядке после них стоит внимательно подбирать будущие посевы. Вот какие растения категорически не рекомендуется сажать после огурцов.
Прежде всего, избегайте посадки культур, близких к огурцам по ботаническому родству. Никогда не высаживайте в том же месте, где раньше выращивали огурцы, кабачки или тыквы. Эти родственные растения предъявляют схожие требования к почве и усугубляют её истощение. Посев кабачков, тыкв или дынь после огурцов приводит к дефициту питательных веществ, что негативно сказывается на их росте и урожайности.
Чтобы восстановить плодородие почвы и избежать проблем с будущими посадками, лучше всего сажать так называемые промежуточные культуры. Они помогают вернуть в землю необходимые питательные вещества и подготавливают её для новых культур.
К таким растениям относятся:
Особенно полезно сажать после огурцов бобовые и крестоцветные культуры — они фиксируют азот и обогащают почву. Также отличным выбором будут корнеплоды, луковичные и листовые овощи, так как они менее требовательны к питательным веществам, чем калорийные огурцы.
Правильная ротация культур — залог здоровой почвы и богатого урожая. Сажайте промежуточные культуры после огурцов, чтобы восстановить землю и подготовить её для новых растений. Такой подход позволит избежать истощения почвы и обеспечит успех в будущем урожае.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.