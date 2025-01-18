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Какие растения нельзя сажать после огурцов: избегайте этих ошибок

1:54
Садоводство

Задумывались ли вы, почему некоторые растения не растут рядом с огурцами? Оказалось, что огуречные культуры значительно истощают почву, и поэтому на грядке после них стоит внимательно подбирать будущие посевы. Вот какие растения категорически не рекомендуется сажать после огурцов.

Огурцы
Фото: creativecommons.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Что не сажают после огурцов

Прежде всего, избегайте посадки культур, близких к огурцам по ботаническому родству. Никогда не высаживайте в том же месте, где раньше выращивали огурцы, кабачки или тыквы. Эти родственные растения предъявляют схожие требования к почве и усугубляют её истощение. Посев кабачков, тыкв или дынь после огурцов приводит к дефициту питательных веществ, что негативно сказывается на их росте и урожайности.

Лучшие промежуточные культуры после огурцов

Чтобы восстановить плодородие почвы и избежать проблем с будущими посадками, лучше всего сажать так называемые промежуточные культуры. Они помогают вернуть в землю необходимые питательные вещества и подготавливают её для новых культур.

К таким растениям относятся:

  • Горчица
  • Рожь
  • Люпин
  • Рапс
  • Масличная редька

Особенно полезно сажать после огурцов бобовые и крестоцветные культуры — они фиксируют азот и обогащают почву. Также отличным выбором будут корнеплоды, луковичные и листовые овощи, так как они менее требовательны к питательным веществам, чем калорийные огурцы.

Правильная ротация культур — залог здоровой почвы и богатого урожая. Сажайте промежуточные культуры после огурцов, чтобы восстановить землю и подготовить её для новых растений. Такой подход позволит избежать истощения почвы и обеспечит успех в будущем урожае.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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