Как правильно замачивать семена для идеального прорастания

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замачивание семян — простой и действенный способ ускорить их прорастание и повысить шансы на здоровый урожай. Ведь бывают случаи, когда семена обладают плотной оболочкой или высоким содержанием эфирных масел, из-за чего их прорастание замедляется. Эта процедура особенно полезна для культур вроде перца, баклажанов, кабачков, огурцов, дынь, тыкв, а также многолетних цветов, таких как петрушка и укроп.

Фото: commons.wikimedia.org by Oksana Lastochkina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Семена

Зачем замачивать семена

Замачивание помогает размягчить прочную оболочку семян и активировать процессы, ведущие к прорастанию. Кроме того, оно помогает предотвратить болезни, так как возможные патогены смываются водой или уничтожаются применяемыми стимуляторами роста.

Какие семена стоит замачивать

Овощные культуры с плотной оболочкой: перцы, баклажаны, кабачки, огурцы, дыни, тыквы.

Многолетние цветы.

Семена с высоким содержанием эфирных масел: петрушка, укроп и другие.

При этом важно внимательно следить за инструкциями на упаковке семян, так как не все культуры требуют замачивания. Очень мелкий посевной материал может пострадать от длительного воздействия воды, поэтому его лучше не замачивать.

Как правильно замачивать семена

1. Используйте воду комнатной температуры.

Это самый простой и доступный вариант. Залейте семена водой так, чтобы она полностью их покрывала. Меняйте воду каждые 5 часов для свежести раствора.

2. Определите время замачивания:

Бобовые : 10-12 часов.

: 10-12 часов. Капуста, огурцы, тыква : 12-15 часов.

: 12-15 часов. Некоторые многолетние цветы: до 24 часов.

3. Применение стимуляторов роста

Если хотите ускорить процесс, можно добавить небольшое количество борной кислоты, перекиси водорода или "Фитоспорина", строго следуя инструкции. Это сокращает время замачивания, но требует аккуратности в дозировке, чтобы не повредить семена.

Уточнения

Се́мя - особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

