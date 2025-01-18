Как не ошибиться при выборе средства от тли: все, что нужно знать

В борьбе с тлей дачники часто используют инсектициды, и это не случайно: эти препараты — одни из самых эффективных средств против вредителей. Но какие именно средства стоит выбрать, чтобы не потерять время и силы, и как правильно их применять?
Существует множество инсектицидов, которые помогают справиться с тлей. К числу наиболее действенных относятся:
Эти препараты обладают быстрым действием: избавиться от тли можно всего за один-два дня. Причем они подходят для обработки не только деревьев и кустарников, но и ягодных, овощных и цветочных культур.
Чтобы средство подействовало на 100%, важно соблюдать несколько правил. Обработку желательно проводить в вечернее время, когда нет солнца, и в сухую безветренную погоду — так препарат не испарится раньше времени и подействует более эффективно.
Кроме того, перед использованием обязательно следуйте инструкции на упаковке. Правильная дозировка и соблюдение рекомендованного времени обработки — залог успеха. Несоблюдение этих правил может привести к неэффективности лечения.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.