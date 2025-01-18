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Как посадить лук, чтобы защитить сад: проверенные садоводами хитрости

1:39
Садоводство

Весна уже здесь, и многие задумываются о посадке овощей на огороде. Но что, если мы подойдем к выбору культур с умом и обнаружим неожиданных союзников? Лук — один из таких героев, о которых знают не все. Вы когда-нибудь задумывались, что лук может стать вашим лучшим помощником в борьбе с вредителями и способствовать здоровому росту других растений?

Лук
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Лук — незаменимый союзник дачника

Лук не только незаменим на кухне, но и является мощным репеллентом для многих вредителей, включая морковных мух, гусениц и тлю. Его аромат отпугивает нежелательных насекомых, тем самым защищая соседние культуры от повреждений.

Какие растения хорошо растут рядом с луком

Правильное соседство играет ключевую роль для огородника. Лук прекрасно сочетается с петрушкой, укропом и морковью. Эти растения не конкурируют за питательные вещества, а наоборот, усиливают друг друга. Такое соседство способствует не только защите от вредителей, но и улучшению общего роста.

Как высаживать лук для максимальной пользы

Опытные садоводы советуют создавать "луковые островки" — высаживать лук вдоль грядок с морковью, петрушкой и укропом. Такое размещение украшает огород, действует как натуральная защита от вредителей и обеспечивает более обильный урожай. Хотя при такой компоновке собирать лук может быть сложнее, это мелочь по сравнению с преимуществами в борьбе с вредителями и повышением продуктивности.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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