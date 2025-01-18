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Как оживить сад весной: цветы, которые быстрее всех засияют

2:11
Садоводство

Весна уже на пороге, и желание украсить участок цветами всё возрастает. Но что делать, если вы пропустили время для ранней посадки? Не спешите унывать — есть растения, которые можно смело сажать ранней весной, и они расцветут быстрее остальных, принося радость и оживляя сад.

Krokussen (Crocus), Locatie, Tuinreservaat Jonkervallei
Фото: commons.wikimedia.org by Dominicus Johannes Bergsma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Krokussen (Crocus), Locatie, Tuinreservaat Jonkervallei

Ранневесенние красавцы

Крокусы

Эти маленькие цветы — настоящие вестники весны. Крокусы распускаются сразу после снегопада, добавляя яркие оттенки в снежный пейзаж. Они бывают различных цветов: от нежно-фиолетовых до насыщенно-жёлтых. Легко высаживаются в клумбы или группы, создавая веселые пятна на зелёном фоне.

Нарциссы

Ароматные и яркие нарциссы также появляются в ранней весне. Их разнообразие сортов позволяет создавать уникальные композиции и аранжировки. Нарциссы наполняют сад свежестью и энергией, радуя глаз своим видом.

Примулы

Эти цветы славятся своей устойчивостью к прохладе. Примулы легко высаживаются ранней весной, а их яркие листья и цветы создают живописные пятна на клумбах. Они неприхотливы и не требуют сложного ухода, что делает их отличным выбором для начинающих садоводов.

Гиацинты

Гиацинты — изысканные весенние цветы с насыщенными оттенками и запоминающимся ароматом. Они прекрасно подходят для создания акцентных зон в саду, наполняя воздух свежими нотами.

Первоцветы

Нежные подснежники, анемоны, гепатики и другие первоцветы встречаются на заре весны. Их тонкие лепестки и удивительные текстуры создают волшебную атмосферу, требуя минимального ухода.

Даже если посевные сроки были упущены, ранняя весна все еще предлагает великолепные варианты для оживления сада. Высаживая крокусы, нарциссы, примулы, гиацинты и первоцветы, вы сможете создать яркий и пышный ландшафт, который станет настоящим вестником весны и поднимет настроение.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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