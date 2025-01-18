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Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали

1:55
Садоводство

Многие дачники предпочитают обходиться без дорогих удобрений, выбирая более доступные и эффективные альтернативы. Причем иногда такие "самодельные" способы подкормки дают даже лучшие результаты, чем промышленные аналоги. Особенно это касается томатов, для которых важно правильное питание. Расскажем о самых популярных и эффективных вариантах подкормки.

Томаты, помидоры
Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томаты, помидоры

Кофейная гуща

Кофейная гуща — это не только отходы после утреннего кофе, но и отличное средство для питания томатов. Она является хорошим источником азота, который способствует активному росту растений. Чтобы воспользоваться этим удобрением, достаточно просто рассыпать гущу вокруг кустов. Еще один способ — добавить ее в компост. Этот природный компонент не только улучшает структуру почвы, но и помогает предотвратить рост сорняков. Кроме того, он улучшает водо- и воздухопроницаемость грунта, что положительно влияет на здоровье корней растений.

Рыбная мука и рыбный гидролизат

Еще один популярный вариант для подкормки — рыбная мука и рыбный гидролизат. Эти натуральные удобрения содержат много азота, фосфора и калия, которые так необходимы томатам. Рыбная мука обогащает почву, стимулируя рост и развитие растений. Для приготовления раствора нужно просто развести удобрение в воде по инструкции и поливать томаты раз в 2-3 недели. Такой метод подкормки эффективно способствует укреплению растения и увеличению урожая.

Эти недорогие и простые средства помогут вам обеспечить растения всем необходимым для активного роста и плодоношения. Применяя их, вы не только сэкономите на покупных удобрениях, но и получите отличные результаты на своем участке.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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