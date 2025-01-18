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У орхидеи пожелтели листья? Вот что могло с ней произойти

1:31
Садоводство

Почему желтеют листья у орхидеи

Если воздух недостаточно влажный, с листьями орхидеи происходит примерно то же самое, что и при недостаточном поливе: сначала желтеют кончики листьев, а затем и весь лист. Кроме того, со временем он отпадает. Поэтому крайне необходимо позаботиться о достаточном увлажнении воздуха.

А за окном снег и мороз
Фото: commons.wikimedia.org by Ёлкина Людмила, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
А за окном снег и мороз

Кроме того, если шейка — часть растения, которая соединяет листья и корни — коричневая и мягкая (часто в результате чрезмерного полива), орхидея, скорее всего, пропала.

Что делать, когда у орхидеи желтеют листья

Если желтеют и скручиваются только кончики листьев, значит, в почве слишком много кальция. Спасти цветок можно, промыв субстрат вместе с корнями под проточной водой. Дайте воде стечь и удалите цветоносы, чтобы растение могло выжить.

Не вносите никаких удобрений в течение 2 месяцев. Если на листьях появились пятна черного, фиолетового или желтого цвета, их необходимо немедленно срезать. С помощью продезинфицированных инструментов аккуратно удалите поврежденный участок листа, отступив на 1,5-2 см от пятна.

Как часто нужно поливать орхидею

Оптимальный режим — один раз в неделю, когда тепло, и два раза в месяц, когда холодно. Главное условие: вода должна быть отстоянной и комнатной температуры.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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