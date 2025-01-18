Какие сидераты можно сеять на протяжении всего сезона? Названы лучшие варианты

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С какими сидератами лучше всего борются сорняки

Сидераты — это растения, которые высаживают в землю для удобрения огорода и предотвращения появления сорняков. После цветения сидератов растительные остатки образуют на грядках органическое удобрение. Как правило, садоводы вспахивают его в почву после скашивания, но иногда используют в качестве мульчи.

Фото: https://www.flickr.com/photos/7455055@N03/2293539456 by Amit Kaushal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сидерат горчица

В качестве сидератов можно использовать гречневую крупу, овес, сою и рожь. Перед посевом необходимо внести органические и минеральные удобрения. Семена этих культур равномерно рассыпают по поверхности после вспашки или перекопки земли и накрывают граблями. После созревания сидераты необходимо измельчить и просушить.

Какие сидераты можно сеять весной

Весной на огороде можно посадить сидераты, такие как рапс, горчица, фацелия, рожь, овес. Эти растения прекрасно подходят для оздоровления и обеззараживания почвы для садоводства. С ранней весны по август включительно также можно сеять календулу или бархатцы.

Какие сидераты лучше всего сажать осенью

В начале осени можно посеять сидераты, которые успеют нарастить зелень до заморозков. Например, редька, горчица. Поздние посадки "зеленого удобрения" можно высаживать в грунт как осенью, так и весной. Зимостойкие сидераты также высевают осенью. Выбирайте овес, рожь, вику, рапс, клевер.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.



