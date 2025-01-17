Как вырастить перец размером с кулак: соседи будут завидовать

Кто из дачников не мечтает о крупном, сочном и ароматном перце? Однако вырастить такой урожай непросто: секрет кроется не только в правильной посадке, но и в уходе, о котором не всегда знают даже опытные огородники. Вот основные хитрости, которые помогут вам получить идеальный перец.
Перец любит рыхлую и плодородную почву. Перед посадкой необходимо перекопать участок, добавить органику (например, компост или перегной) и немного древесной золы для снижения кислотности.
"Не забывайте чередовать культуры. Никогда не сажайте перец на одном месте два года подряд. Лучшие предшественники — бобовые, морковь и лук", — советуют садоводы.
Перец требует умеренного, но регулярного полива. Лучше использовать тёплую воду и избегать пересыхания почвы.
Важно: Никогда не лейте воду прямо под корень — это может привести к гниению. Поливайте в междурядьях или используйте капельный полив.
Чтобы плоды выросли крупными, перец необходимо правильно формировать:
Эти простые, но эффективные методы помогут вам получить перец, которым можно гордиться.
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