Эти сорта голубики принесут рекордный урожай

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Голубика — не только вкусная, но и полезная ягода, которая отлично растёт в климатических условиях Подмосковья. Однако успех выращивания зависит от правильного выбора сорта. Представляем 11 лучших сортов, которые подойдут для вашего участка.

Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Блюкроп

Один из самых неприхотливых сортов. Ягоды среднего размера, вкус сладкий с лёгкой кислинкой. Кусты устойчивы к заморозкам, что делает их идеальными для суровых зим.

Патриот

Ранний сорт с крупными ягодами и приятным вкусом. Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Нельсон

Среднеспелый сорт с крупными ягодами. Плоды обладают насыщенным ароматом и сладким вкусом. Хорошо переносит весенние заморозки.

Торо

Поздний сорт, отличающийся крупными ягодами, которые долго хранятся. Идеально подходит для консервирования и заморозки.

Эрлиблю

Очень ранний сорт. Ягоды среднего размера, плотные и ароматные. Подходит для свежего потребления и переработки.

Секреты выбора сорта

Для успешного выращивания важно учитывать несколько факторов:

Устойчивость к морозам. В условиях Подмосковья особенно важна зимостойкость.

Плодоношение. Лучше выбирать сорта с продолжительным сроком плодоношения, чтобы наслаждаться ягодами всё лето.

Тип почвы. Голубика предпочитает кислую почву, поэтому перед посадкой следует подготовить участок.

Уход за голубикой

Даже самые морозостойкие сорта требуют правильного ухода:

Регулярно проводите обрезку для омоложения кустов.

Поддерживайте оптимальный уровень кислотности почвы (pH 4,0-5,5).

Обеспечьте растения достаточным количеством воды, особенно в период плодоношения.

С правильным подходом голубика станет настоящим украшением вашего сада, радуя не только вкусными ягодами, но и декоративным видом кустов.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

