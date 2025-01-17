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Эти сорта голубики принесут рекордный урожай

2:11
Садоводство

Голубика — не только вкусная, но и полезная ягода, которая отлично растёт в климатических условиях Подмосковья. Однако успех выращивания зависит от правильного выбора сорта. Представляем 11 лучших сортов, которые подойдут для вашего участка.

Голубика
Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

Блюкроп

Один из самых неприхотливых сортов. Ягоды среднего размера, вкус сладкий с лёгкой кислинкой. Кусты устойчивы к заморозкам, что делает их идеальными для суровых зим.

Патриот

Ранний сорт с крупными ягодами и приятным вкусом. Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Нельсон

Среднеспелый сорт с крупными ягодами. Плоды обладают насыщенным ароматом и сладким вкусом. Хорошо переносит весенние заморозки.

Торо

Поздний сорт, отличающийся крупными ягодами, которые долго хранятся. Идеально подходит для консервирования и заморозки.

Эрлиблю

Очень ранний сорт. Ягоды среднего размера, плотные и ароматные. Подходит для свежего потребления и переработки.

Секреты выбора сорта

Для успешного выращивания важно учитывать несколько факторов:

  • Устойчивость к морозам. В условиях Подмосковья особенно важна зимостойкость.
  • Плодоношение. Лучше выбирать сорта с продолжительным сроком плодоношения, чтобы наслаждаться ягодами всё лето.
  • Тип почвы. Голубика предпочитает кислую почву, поэтому перед посадкой следует подготовить участок.

Уход за голубикой

Даже самые морозостойкие сорта требуют правильного ухода:

  • Регулярно проводите обрезку для омоложения кустов.
  • Поддерживайте оптимальный уровень кислотности почвы (pH 4,0-5,5).
  • Обеспечьте растения достаточным количеством воды, особенно в период плодоношения.

С правильным подходом голубика станет настоящим украшением вашего сада, радуя не только вкусными ягодами, но и декоративным видом кустов.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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