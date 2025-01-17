Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вечная осень: климатологи предрекают радикальное потепление зим
Развенчан миф о диете древних людей: реальный рацион предков
Число турпоездок между Россией и Ираном в 2024 году выросло более чем на 20%
Как читмил помогает достичь лучшей физической формы?
Китай переживает самый длительный период дефляции со времён Мао Цзэдуна
Российские туристы назвали свои предпочтения в еде во время путешествий
Генетик объяснил ключевые периоды старения организма
Признаки зрелости капусты: что искать на грядке
Луна попала в список уязвимых объектов культурного наследия

Секреты сладкой смородины: выбираем лучшие сорта для вашего сада

2:59
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, что черная смородина может быть не только полезной, но и удивительно сладкой? Представляем вашему вниманию семь сортов черной смородины, которые поражают своим высоким содержанием сахара и насыщенным вкусом.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Отличница

Этот сорт лидирует по содержанию сахара — в среднем 11,1%. Кусты высокие и густые, ягоды крупные, насыщенного черного цвета с легкой кислинкой. "Отличница" устойчива к весенним заморозкам, однако зимостойкость средняя. Устойчивость к болезням и вредителям также на среднем уровне.

Нина

Содержание сахара достигает 11%. Сорт среднеранний, отличается обильным плодоношением. Кусты невысокие и густые, ягоды крупные, до 1,3 см в диаметре. В 100 г плодов содержится 180-270 мг аскорбиновой кислоты. "Нина" хорошо переносит зиму, обладает самоплодностью и устойчивостью к мучнистой росе. Однако ягоды плохо хранятся и транспортируются.

Багира

Содержание сахара в ягодах в среднем 10,8%. Сорт рекомендован для выращивания в большинстве климатических зон, хорошо переносит засуху и морозы. Ягоды крупные, с кисло-сладким вкусом, сохраняют товарный вид при длительном хранении и транспортировке.

Тритон

Сорт шведской селекции с содержанием сахара 10,6%. Предназначен для северных регионов, но также хорошо переносит жару. Ягоды среднего размера с небольшой кислинкой, чаще используются в переработанном виде. "Тритон" устойчив к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом и почковым клещом.

Зеленая дымка

Содержание сахара достигает 10,1%. Ягоды от среднего до крупного размера, округлые, блестящие, темно-черные. Кусты способны переносить сильные морозы, возможен механизированный сбор урожая.

Жемчужина

Хотя содержание сахара не самое высокое, сорт ценится за другие качества. Ягоды идеально шарообразные, очень крупные, насыщенно черного цвета. Кусты устойчивы к морозам, засухе и грибковым заболеваниям.

Селеченская

Один из самых популярных сортов, содержание сахара около 7,3%. Кусты сильнорослые, прямые, с небольшой кроной. Ягоды крупные, черные, блестящие, по вкусу напоминают виноград. Урожайность средняя, устойчивость к заболеваниям также средняя.

Выбирая один из этих сортов для своего сада, вы сможете наслаждаться не только полезными, но и сладкими ягодами черной смородины.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок
Садоводство, цветоводство
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок Аудио 
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Садоводство, цветоводство
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Наука и техника
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Сводка с фронта: Путин ожидает на параде Победы таинственного "большого гостя" из США, Франция тайно провела учения Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Вечная осень: климатологи предрекают радикальное потепление зим
Развенчан миф о диете древних людей: реальный рацион предков
Число турпоездок между Россией и Ираном в 2024 году выросло более чем на 20%
Как читмил помогает достичь лучшей физической формы?
Китай переживает самый длительный период дефляции со времён Мао Цзэдуна
Российские туристы назвали свои предпочтения в еде во время путешествий
Генетик объяснил ключевые периоды старения организма
Признаки зрелости капусты: что искать на грядке
Луна попала в список уязвимых объектов культурного наследия
Элитные батальоны и техника НАТО: ВСУ перебросили резервные подразделения в Курскую область
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.