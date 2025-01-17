Секреты сладкой смородины: выбираем лучшие сорта для вашего сада

Вы когда-нибудь задумывались, что черная смородина может быть не только полезной, но и удивительно сладкой? Представляем вашему вниманию семь сортов черной смородины, которые поражают своим высоким содержанием сахара и насыщенным вкусом.
Этот сорт лидирует по содержанию сахара — в среднем 11,1%. Кусты высокие и густые, ягоды крупные, насыщенного черного цвета с легкой кислинкой. "Отличница" устойчива к весенним заморозкам, однако зимостойкость средняя. Устойчивость к болезням и вредителям также на среднем уровне.
Содержание сахара достигает 11%. Сорт среднеранний, отличается обильным плодоношением. Кусты невысокие и густые, ягоды крупные, до 1,3 см в диаметре. В 100 г плодов содержится 180-270 мг аскорбиновой кислоты. "Нина" хорошо переносит зиму, обладает самоплодностью и устойчивостью к мучнистой росе. Однако ягоды плохо хранятся и транспортируются.
Содержание сахара в ягодах в среднем 10,8%. Сорт рекомендован для выращивания в большинстве климатических зон, хорошо переносит засуху и морозы. Ягоды крупные, с кисло-сладким вкусом, сохраняют товарный вид при длительном хранении и транспортировке.
Сорт шведской селекции с содержанием сахара 10,6%. Предназначен для северных регионов, но также хорошо переносит жару. Ягоды среднего размера с небольшой кислинкой, чаще используются в переработанном виде. "Тритон" устойчив к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом и почковым клещом.
Содержание сахара достигает 10,1%. Ягоды от среднего до крупного размера, округлые, блестящие, темно-черные. Кусты способны переносить сильные морозы, возможен механизированный сбор урожая.
Хотя содержание сахара не самое высокое, сорт ценится за другие качества. Ягоды идеально шарообразные, очень крупные, насыщенно черного цвета. Кусты устойчивы к морозам, засухе и грибковым заболеваниям.
Один из самых популярных сортов, содержание сахара около 7,3%. Кусты сильнорослые, прямые, с небольшой кроной. Ягоды крупные, черные, блестящие, по вкусу напоминают виноград. Урожайность средняя, устойчивость к заболеваниям также средняя.
Выбирая один из этих сортов для своего сада, вы сможете наслаждаться не только полезными, но и сладкими ягодами черной смородины.
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