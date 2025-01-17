Секреты сладкой смородины: выбираем лучшие сорта для вашего сада

2:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, что черная смородина может быть не только полезной, но и удивительно сладкой? Представляем вашему вниманию семь сортов черной смородины, которые поражают своим высоким содержанием сахара и насыщенным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Отличница

Этот сорт лидирует по содержанию сахара — в среднем 11,1%. Кусты высокие и густые, ягоды крупные, насыщенного черного цвета с легкой кислинкой. "Отличница" устойчива к весенним заморозкам, однако зимостойкость средняя. Устойчивость к болезням и вредителям также на среднем уровне.

Нина

Содержание сахара достигает 11%. Сорт среднеранний, отличается обильным плодоношением. Кусты невысокие и густые, ягоды крупные, до 1,3 см в диаметре. В 100 г плодов содержится 180-270 мг аскорбиновой кислоты. "Нина" хорошо переносит зиму, обладает самоплодностью и устойчивостью к мучнистой росе. Однако ягоды плохо хранятся и транспортируются.

Багира

Содержание сахара в ягодах в среднем 10,8%. Сорт рекомендован для выращивания в большинстве климатических зон, хорошо переносит засуху и морозы. Ягоды крупные, с кисло-сладким вкусом, сохраняют товарный вид при длительном хранении и транспортировке.

Тритон

Сорт шведской селекции с содержанием сахара 10,6%. Предназначен для северных регионов, но также хорошо переносит жару. Ягоды среднего размера с небольшой кислинкой, чаще используются в переработанном виде. "Тритон" устойчив к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом и почковым клещом.

Зеленая дымка

Содержание сахара достигает 10,1%. Ягоды от среднего до крупного размера, округлые, блестящие, темно-черные. Кусты способны переносить сильные морозы, возможен механизированный сбор урожая.

Жемчужина

Хотя содержание сахара не самое высокое, сорт ценится за другие качества. Ягоды идеально шарообразные, очень крупные, насыщенно черного цвета. Кусты устойчивы к морозам, засухе и грибковым заболеваниям.

Селеченская

Один из самых популярных сортов, содержание сахара около 7,3%. Кусты сильнорослые, прямые, с небольшой кроной. Ягоды крупные, черные, блестящие, по вкусу напоминают виноград. Урожайность средняя, устойчивость к заболеваниям также средняя.

Выбирая один из этих сортов для своего сада, вы сможете наслаждаться не только полезными, но и сладкими ягодами черной смородины.