Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие растения нельзя сажать после огурцов: избегайте этих ошибок
Вьетнам или Анапа: сравниваем цены и комфорт
Меньше — лучше: сколько шагов в день нужно для похудения
Великобритания теряет состоятельных граждан
Эти советы помогут выбрать тихие шины для вашего автомобиля
Домик мечты для хомяка: что нужно знать перед покупкой
Снежные барсы в Европе: удивительное открытие учёных
Подходит ли детская косметика для ухода за взрослой кожей?
Опасности купания в проруби: что может случиться с неподготовленным организмом

Гиацинты на вашем участке: советы по долгосрочному уходу

3:32
Садоводство » Цветы

Гиацинты — это потрясающие цветы, которые радуют нас своим ярким цветением весной. Однако для того, чтобы они радовали глаз не один сезон, важно знать, как правильно сохранить гиацинты после их цветения и как ухаживать за ними в последующие годы.

Уход за гиацинтами после цветения

  1. Обрезка цветоносов: после того как гиацинты отцветут, необходимо аккуратно обрезать цветоносы в основании. Это поможет предотвратить перекрытие питания, которое пойдет на семена, и сосредоточить силы растения на формировании луковицы.
  2. Подкармливание: для успешного роста луковиц после цветения следует удобрять растения специальными удобрениями для цветущих растений. Это поможет обеспечить все необходимые питательные вещества для развития луковиц.
  3. Полив: гиацинты продолжают получать влагу в течение некоторого времени после цветения. Поливайте растения умеренно, чтобы почва оставалась влажной, но не перенасыщенной влагой. Постепенно уменьшайте полив по мере увядания листвы.
  4. Листья: позвольте ботве пожелтеть естественным образом. Содержите листья на растении как можно дольше, так как они играют важную роль в процессе фотосинтеза, что помогает луковице накопить энергию.

Выкапывание и хранение луковиц

  1. Время выкапывания: как правило, луковицы гиацинтов выкапываются через 6-8 недель после окончания цветения, когда листья полностью пожелтеют и начнут сохнуть. Важно не спешить с выкапыванием, так как это может повредить луковицы.
  2. Аккуратное извлечение: используйте садовую вилку или лопату, чтобы осторожно вытащить луковицы из почвы, стараясь не повредить их. Очистите луковицы от остатков почвы и уберите поврежденные или гнилые участки.
  3. Сушка: после выкапывания луковицы необходимо высушить в хорошо проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Это поможет предотвратить гниение и повреждение.
  4. Хранение: храните высушенные луковицы в темном, сухом и прохладном месте, например в картонной коробке или тканевом мешочке. Подходящее температура для хранения составляет примерно 15-20°C.

Выращивание гиацинтов в следующем сезоне

  1. Подготовка к посадке: за 2-3 недели до планируемой посадки луковиц, выньте их из хранения и осмотрите на наличие повреждений или признаков заболевания.
  2. Посадка: выбирайте место с хорошим дренажем и солнечным светом. Глубина посадки луковиц должна составлять 10-15 см. После посадки полейте растения, чтобы улучшить контакт луковиц с почвой.
  3. Уход за растениями: обеспечьте гиацинтам адекватный полив и подкормки на протяжении всего периода вегетации. Не забывайте про обрезку отцветших цветоносов и уход за листьями.

Сохранение гиацинтов требует определенных знаний и усилий, но результаты стоят потраченного времени. Следуя описанным советам по уходу, хранению и выращиванию, вы сможете наслаждаться красотой этих великолепных цветов из года в год. Грамотное обращение с луковицами позволит им накапливать питательные вещества и радовать вас яркими и насыщенными цветами весной.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Недвижимость
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет Аудио 
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Недвижимость
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Какие растения нельзя сажать после огурцов: избегайте этих ошибок
Вьетнам или Анапа: сравниваем цены и комфорт
Меньше — лучше: сколько шагов в день нужно для похудения
Гиацинты на вашем участке: советы по долгосрочному уходу
Великобритания теряет состоятельных граждан
Эти советы помогут выбрать тихие шины для вашего автомобиля
Домик мечты для хомяка: что нужно знать перед покупкой
Снежные барсы в Европе: удивительное открытие учёных
Подходит ли детская косметика для ухода за взрослой кожей?
Опасности купания в проруби: что может случиться с неподготовленным организмом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.