Фруктовые деревья с двойным урожаем: секреты окулировки раскрыты

Как исторические технологии помогают садоводам сегодня? Прививка почкой плодовых деревьев – удивительный метод, позволивший ещё в Древней Греции выращивать новые виды деревьев. Сегодня окулировка остаётся не менее актуальной для создания необычных и богатых садов.
Окулировка включает несколько этапов. Сначала выбирают здоровую почку с плодоносящего растения – привой. На стебле подвоя делают Т-образный разрез, аккуратно отделяют кору и вставляют глазок (почку) в подготовленную выемку. Затем кору обжимают вокруг привоя, фиксируют материалом и ждут приживления. Через некоторое время прижившаяся почка начинает давать здоровый побег.
Чтобы окулировка прошла успешно, важно соблюдать несколько правил:
После прививки плотно обвяжите место соединения. В течение двух недель наблюдайте за привитым деревом: светлый хвостик почки – хороший знак, почерневший сигнализирует о неудаче. В случае провала удалите не прижившуюся почку и повторите попытку с новой.
Эта методика позволяет не только разнообразить сад, выращивая на одном дереве разные плоды, но и сохранить традиции древних садоводов. Успешно привитое дерево обещает щедрый урожай и эстетическое наслаждение своим необычным строением.
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