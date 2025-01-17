Фруктовые деревья с двойным урожаем: секреты окулировки раскрыты

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как исторические технологии помогают садоводам сегодня? Прививка почкой плодовых деревьев – удивительный метод, позволивший ещё в Древней Греции выращивать новые виды деревьев. Сегодня окулировка остаётся не менее актуальной для создания необычных и богатых садов.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Цветущая яблоня

Процесс окулировки

Окулировка включает несколько этапов. Сначала выбирают здоровую почку с плодоносящего растения – привой. На стебле подвоя делают Т-образный разрез, аккуратно отделяют кору и вставляют глазок (почку) в подготовленную выемку. Затем кору обжимают вокруг привоя, фиксируют материалом и ждут приживления. Через некоторое время прижившаяся почка начинает давать здоровый побег.

Секреты успешной прививки

Чтобы окулировка прошла успешно, важно соблюдать несколько правил:

Прививать лучше в периоды активного сокодвижения: с конца марта по май или со второй половины июля до начала августа. Лето считается наиболее благоприятным временем.

Использовать для прививки молодые отростки высотой около 30 см и диаметром 0,7–1,5 см, содержащие 10–12 почек.

Глазок выбирают со средней части отростка, срезая его наискосок с корой.

Длина среза не должна превышать 1,5–2 см.

На подвое выбирают гладкое место без узлов, где кора легко отделяется.

Важно плотно прилегание глазка к стеблю, чтобы обеспечить приток питательных веществ.

Работу проводят рано утром или вечером после полива при умеренной температуре и отсутствии прямых солнечных лучей.

Проверка результата и дальнейшие шаги

После прививки плотно обвяжите место соединения. В течение двух недель наблюдайте за привитым деревом: светлый хвостик почки – хороший знак, почерневший сигнализирует о неудаче. В случае провала удалите не прижившуюся почку и повторите попытку с новой.

Эта методика позволяет не только разнообразить сад, выращивая на одном дереве разные плоды, но и сохранить традиции древних садоводов. Успешно привитое дерево обещает щедрый урожай и эстетическое наслаждение своим необычным строением.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

