Легкий сбор облепихи: как использовать вилку для отделения ягод

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Собрать облепиху — задача не из легких, ведь эти маленькие солнца-соцветия плотно облепляют колючие кусты. Однако опытные садоводы знают пару хитростей, которые значительно облегчают этот процесс. Один из таких лайфхаков — сбор облепихи при помощи обычной вилки.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Облепиха

Как собрать облепиху вилкой

Вам понадобится столовая вилка с четырьмя зубцами — используйте ту, которую не жалко испортить, ведь после сбора её скорее всего выбросят. Перед началом работы немного согните зубья вилки внутрь, чтобы легче отделять ягоды от колючих веток.

Захватите ветку облепихи вилкой и притяните её к себе.

Под низ ветки подставьте широкую емкость для сбора ягод.

Проходите вилкой сверху вниз по гроздьям, отделяя ягоды от ветки и собирая их в емкость. Делайте это методично, начиная с нижней части ветки и продвигаясь к вершине.

Следует помнить, что при таком способе часть ягод может быть повреждена и подойдёт лишь для переработки, например, на сок.

Когда собирать облепиху

Весь процесс будет тщетным, если выбрать неправильное время для сбора. Облепиха созревает осенью, и сбор следует проводить незадолго до первых заморозков. Если вы планируете употреблять ягоды в свежем виде или готовить компот и варенье, выбирайте самый ранний этап созревания. Для мармелада или масла удобнее дождаться конца сезона, когда ягоды становятся сочнее.

Использование вилки для сбора облепихи — простой и доступный способ облегчить трудозатратный процесс сбора ягод. Этот метод особенно полезен для приготовления соков, а правильное время сбора гарантирует наилучшее качество плодов. Попробуйте этот лайфхак и оцените его эффективность на практике!

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

