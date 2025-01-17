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Откройте секрет урожайных огурцов – посадите горох вместе с ними

2:03
Садоводство

Дачники открывают любопытный секрет: посадка огурцов вместе с горохом способна существенно улучшить урожай. Этот метод уже известен, но его преимущества удивляют многих садоводов.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Почему стоит посадить горох с огурцами

Удержание влаги: горох, как и другие бобовые, является сидератом. Он помогает сохранять влагу в почве, что особенно важно для огурцов, требующих обильного полива.

Защита от перегрева: листья гороха создают тень, защищая почву и корни огурцов от сильного солнечного жара, что благоприятно сказывается на росте и плодоношении.

Обогащение азотом: бактерии, живущие в корнях гороха, фиксируют атмосферный азот, насыщая почву этим важным элементом. Это делает питание огурцов более полноценным и способствует их здоровому развитию.

Улучшение почвы: бобовые растения способствуют восстановлению плодородного слоя почвы и улучшают её структуру, что полезно для последующих посевов.

Поддержка для огуречных плетей: подросший горох служит естественной опорой для огуречных лоз, благодаря чему плоды не касаются земли и меньше подвержены гниению и заболеваниям.

Как применять этот метод

При посадке огурцов формируйте лунки, в которые добавляйте часть гороха. Впоследствии засевайте огурцы так, чтобы между ними росли и гороховые растения. Такой подход облегчает рост огурцов и повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям.

Эффективность метода подтверждают дачники, которые уже практикуют посадку гороха с огурцами. Он не только способствует лучшему прорастанию семян и улучшению состояния почвы, но и помогает собрать богатый урожай. Простота внедрения и очевидные преимущества делают этот способ отличным выбором для каждого огородника, желающего повысить продуктивность своего участка.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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