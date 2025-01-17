Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одуванчик — один из самых распространённых сорняков, однако он может оказаться настоящим помощником на участке. Вместо того чтобы только бороться с ним, стоит узнать, как извлечь пользу из этого растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Одуванчики

Питательная подкормка

Одуванчик богат калием, азотом, кальцием, фосфором и марганцем — элементами, полезными для любых культур. Используйте в качестве удобрения не только корни, но и стебли, листья и цветки (только без вызревших семян). Для приготовления настойки измельчите одуванчик, залейте водой в пропорции 1:7 и оставьте под крышкой на солнечном месте на 2 недели.

Готовый настой должен пахнуть гнилью, без пены на поверхности. Затем процедите жидкость, разбавьте чистой водой 1:1 и полейте под корень. Такая подкормка уменьшает риск размножения патогенных грибков благодаря цикорной кислоте, содержащейся в растении. Оставшийся жмых можно добавить в компостную кучу.

Борьба с вредителями

Одуванчик может служить натуральным инсектицидом. При появлении яблонной медяницы, паутинного клеща или тли используйте настой из измельчённой листвы. Залейте 0,5 г листьев в 10 л горячей воды, настаивайте 10-12 часов, процедите и обработайте поражённые культуры. Орошайте несколько раз с интервалом 3-4 дня. Такой настой утрачивает активность через сутки, поэтому готовьте свежую порцию для каждого применения.

Другие полезные свойства

Хотя одуванчики не помогают от луковой мухи, их цветение служит индикатором начала активности насекомых и сигналом к профилактической обработке. Цветы одуванчика можно высаживать рядом с томатами в теплицах или вокруг яблонь: они выделяют этилен, ускоряющий созревание плодов.

Пчеловоды ценят одуванчики как медонос, а умеренное их присутствие в саду помогает привлечь пчёл, которые опыляют и другие растения. Кроме того, молодые листья и цветы одуванчика съедобны: из них можно приготовить сладкий сироп — одуванчиковый мёд.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

