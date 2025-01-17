Оригинальные заборы для клумб: секреты создания и укладки

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветы — главное украшение загородного участка, особенно когда они расцветают в красиво оформленных клумбах. Но как подчеркнуть их красоту и защитить от внешних воздействий? Ответ — оригинальные ограждения для клумб. Они не только придают саду аккуратный вид, но и выполняют ряд практических функций.

Фото: commons.wikimedia.org by Introvert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цветник

Зачем нужно ограждение

Ограждения для клумб:

Предотвращают осыпание земли;

Защищают растения от втаптывания детьми и животными;

Оберегают цветы от случайных повреждений газонокосилкой;

Создают защиту от ветра для нежных растений;

Ограничивают разрастание корней за пределы клумбы;

Делят участок на зоны, делая его визуально больше;

Придают саду ухоженный и завершённый вид.

Ограждения из натурального камня

Камень — долговечный и естественный материал для ограждения. Он гармонично впишется в ландшафт, придавая клумбе живописность. При создании клумбы с каменным обрамлением стоит:

Определить форму и выкопать траншею под камни;

Уложить камни по намеченной линии;

Учесть, что со временем камень может просесть в землю.

Деревянный забор

Уютный мини-забор из дерева, например, из старого плинтуса, — простой и доступный вариант. Для его изготовления:

Определите высоту (обычно 30-35 см);

Отпилите нужное количество колышков, заточив один край;

Вкопайте их в землю на 5-10 см для прочности, используя уровень для ровной установки.

Ограждение из досок

Деревянные доски можно легко превратить в стильное ограждение. Распилите их по размеру, соедините и обработайте пропиткой для долговечности. Разноуровневые конструкции из досок добавят оригинальности и позволяют создавать многоярусные цветочные композиции.

Цветник из ствола дерева

Экологичное и необычное решение — клумба в стволе дерева. Для её создания:

Найдите подходящий ствол;

Вырежьте в нем отверстие, выстелите дно полиэтиленом;

Заполните слоем камней, песка и грунта;

Посадите цветы.

Цветник из старой ванной

Еще одна креативная идея — использовать старую ванну для клумбы. Её можно:

Закопать в землю и засадить цветами;

Ставить на ножки, декорировать краскими орнаментом;

Превратить в маленький пруд с кувшинками, заполнив водой.

Оригинальные ограждения для клумб не только защищают цветы, но и становятся ярким акцентом в садовом дизайне. Важно придерживаться единого стиля и выбирать материалы, которые гармонично сочетаются с общим ландшафтом. Правильно оформленные клумбы привлекут полезных насекомых и создадут уютную атмосферу на участке.

Уточнения

Цветни́к - участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

