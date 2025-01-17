Необычный цветок для вашего сада: как посадить астильбу правильно

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Представьте себе сад в тени деревьев, где красивая астильба радует глаз своими красноватыми стеблями и пышными листьями. Этот влаголюбивый кустарник станет идеальным решением для теневых уголков, если соблюдать простые правила посадки и ухода.

Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Астильба

Выбор места и грунта

Астильба предпочитает влажные и затенённые места, такие как участки возле водоёмов или под сенью деревьев и кустов. Лучшее место для посадки — северная сторона участка, защищённая от ветра. Почва должна быть рыхлой и питательной: рекомендуется использовать компост или торф и удалить сорняки и мусор.

Подготовка ямки и посадка

Глубина ямки для астильбы составляет 20-30 см. Чтобы сохранить влагу, можно добавить гидрогель. На дно ямки насыпают перегной или торф, опускают корневища, покрывают их грунтом так, чтобы почка роста оказалась на 4-5 см выше уровня почвы. Затем утрамбовывают землю, обильно поливают и досыпают древесными опилками или торфом, оставляя верхушку растения открытой.

Окучивание куста

Астильба требует регулярного окучивания: со временем корни поднимаются, обнажая нижние части, которые начинают отмирать. Чтобы избежать пересыхания, необходимо периодически присыпать корни землёй и поддерживать их влажность.

Полив и уход

Этот кустарник не переносит засухи и ветра, поэтому обильный полив — залог его здоровья. Поливать астильбу нужно ежедневно, а в жару — два раза в день: утром и вечером. Создайте вокруг ямки поливочный круг для лучшего удержания влаги. После полива следует взрыхлить грунт вокруг растения, чтобы он не уплотнялся и обеспечивал доступ воздуха к корням.

Дополнительно ухаживать за астильбой нужно до укоренения: удаляйте сорняки вокруг куста, потому что разросшаяся корневая система в дальнейшем их подавит. Также следите за вредителями. Наиболее опасны нематоды и слюнявая пенница. Пенница проявляется в виде пенистых выделений в пазухах листьев и легко поддаётся обработке садовой химией. Нематода проникает в стебель и корни, поэтому при её признаках — увядание и наросты на стеблях — лучше уничтожить заражённое растение, чтобы спасти остальные.

Зимовка астильбы

Перед зимним периодом срежьте куст под корень и окучите на 10-15 см опилками или грунтом, чтобы сохранить тепло. При суровых зимах дополнительное укрытие агроволокном или лапником из древесной стружки поможет защитить растение.

Эти простые рекомендации помогут правильно посадить и ухаживать за астильбой, чтобы она радовала вас пышным цветением и украшала сад круглый сезон.

Уточнения

Асти́льба или Астильбе (лат. Astilbe) — род многолетних растений семейства Камнеломковые (Saxifragaceae).

