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Оригинальные кустарники: как преобразить сад необычными растениями

3:00
Садоводство

Что, если ваш сад заиграет новыми красками благодаря необычным кустарникам? Современный ландшафтный дизайн предлагает использовать их не только для украшения, но и для зонирования, создания живых изгородей, предоставления тени и привлечения опылителей.

Гортензии
Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Шебс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензии

Глициния

Глициния — древовидная лиана, в саду её выращивают как кустарник. Она может достигать 16 метров и покрываться густыми гроздьями соцветий длиной 10-80 см. Различают региональные сорта с разными периодами цветения: американские — летом, азиатские — ранней весной, китайские — в мае и сентябре. Для неё выбирают солнечный участок с плодородной, не заболачивающейся почвой. Сорта варьируются по оттенкам: от голубого до белоснежного. Популярны "Блю Сапфир", "Альба", "Розеа", "Пролифик", "Синяя Макростахия".

Спирея

Спирея — универсальное растение для творчества: высота от 50 см до 2,5 м, различные формы кроны — шаровидные, пирамидальные, каскадные, плакучие. Листья ажурные, осенью окрашиваются в яркие тона. Сорт "Пинк Айс" удивляет кремово-зеленой листвой и белыми соцветиями. Спирея дубравколистная легко размножается и формируется стрижкой, что делает её идеальной для живых изгородей. Иволистная спирея славится светло-розовыми пушистыми соцветиями, а гибридная "Бумальда" — компактными размерами и малиновыми цветами.

Гортензия

Гортензия может достигать 3 м в высоту и привлекает пышными соцветиями, напоминающими кисти сирени. Она чувствительна к кислотности почвы, влияющей на цвет соцветий. Среди видов — метельчатая (Япония), не превышающая 1,5 м, и древовидная (Северная Америка), не выше 1 м, знаменитая сортом "Анабель". Гибридная Грандифлора с кремово-белыми соцветиями нуждается в опорах из-за хрупких ветвей.

Барбарис

Барбарис известен вкусными ягодами, но декоративные формы украсят сад оригинальными листьями и цветами. Барбарис Тунберга популярен пурпурными листьями. Другие сорта: обыкновенный с золотистой каймой, Альбо-Вариегата с пёстрыми листьями, монетчатый с голубовато-зелёными, сибирский с зубчатыми, оттавский с пурпурной дымчатой листвой. Барбарису лучше подходит притенённый участок — яркий свет тускнеет его окраску. Растение неприхотливо и хорошо переносит стрижку.

Все эти кустарники не только украсят участок, но и привлекут полезных насекомых-опылителей. Их разнообразие позволяет найти идеальное сочетание для любого сада.

Уточнения

Куста́рник - жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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