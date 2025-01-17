Удивите соседей: как правильно выращивать бакопу в кашпо

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бакопа — удивительный кустарник, который легко выращивать дома или на клумбах летом. Для получения красивого раннего цветения лучше всего начать с рассады из семян в домашних условиях.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Бакопа

Когда сеять бакопу

Рассаду бакопы начинают выращивать с середины февраля, сначала ампельные разновидности, а остальные виды — в начале марта. Конкретные сроки зависят от климата: южные регионы могут сеять раньше, а в северных — чуть позже.

Создание условий для прорастания

Для скорейшего появления всходов поместите емкости с семенами в светлую комнату при температуре +20-25°C. Ни сквозняк, ни прямые солнечные лучи не допускаются, чтобы не замедлить рост. Как только всходы появятся, бакопу переносят на хорошо освещённый подоконник при температуре 22-25°C. После пикировки днём поддерживают 16-23°C, ночью — 15-18°C. Важно сохранять высокую влажность воздуха.

Уход за бакопой

Выращивать бакопу дома и на клумбе практически одинаково. Для домашнего выращивания используйте подвесное кашпо с питательной почвой и дренажом. Растение любит влагу, поэтому регулярно и обильно поливайте, но избегайте застоя воды.

Для продолжительного цветения каждые 1,5-2 недели подкармливайте бакопу. Раствор вливайте под корень, избегая листьев и стеблей.

Обрезка и размножение

Регулярно прищипывайте бакопу, чтобы предотвратить вытягивание и сформировать пышный куст. Длинные побеги обрезают, а отрезанные верхушки используют как черенки для размножения. Осенью, если стебель начинает одревесневать, стригите кустик на треть длины.

Подготовка к зиме

Многолетняя бакопа в кашпо или на клумбе не выживет зимою вне помещений. Заберите растение домой, разместите в помещении с высокой влажностью при температуре +12-15°C. Зимой бакопу поливают реже, чтобы земля не пересыхала, но подкормку прекращают. Весной кустик подстригают, а полученные черенки укореняют для новых растений.

Итог

Бакопа — неприхотливое растение, главное — обеспечить ему много света и влаги. При соблюдении основных правил агротехники бакопа порадует вас обильным и красивым цветением.

Уточнения

Бакопа (лат. Bacopa) — род растений семейства Подорожниковые (Plantaginaceae), включает в себя около 68 видов суккулентных, водных (гидатофиты) или водолюбивых (гидрофиты) корневищных стелющихся многолетних растений.

