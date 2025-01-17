Бакопа — удивительный кустарник, который легко выращивать дома или на клумбах летом. Для получения красивого раннего цветения лучше всего начать с рассады из семян в домашних условиях.
Рассаду бакопы начинают выращивать с середины февраля, сначала ампельные разновидности, а остальные виды — в начале марта. Конкретные сроки зависят от климата: южные регионы могут сеять раньше, а в северных — чуть позже.
Для скорейшего появления всходов поместите емкости с семенами в светлую комнату при температуре +20-25°C. Ни сквозняк, ни прямые солнечные лучи не допускаются, чтобы не замедлить рост. Как только всходы появятся, бакопу переносят на хорошо освещённый подоконник при температуре 22-25°C. После пикировки днём поддерживают 16-23°C, ночью — 15-18°C. Важно сохранять высокую влажность воздуха.
Выращивать бакопу дома и на клумбе практически одинаково. Для домашнего выращивания используйте подвесное кашпо с питательной почвой и дренажом. Растение любит влагу, поэтому регулярно и обильно поливайте, но избегайте застоя воды.
Для продолжительного цветения каждые 1,5-2 недели подкармливайте бакопу. Раствор вливайте под корень, избегая листьев и стеблей.
Регулярно прищипывайте бакопу, чтобы предотвратить вытягивание и сформировать пышный куст. Длинные побеги обрезают, а отрезанные верхушки используют как черенки для размножения. Осенью, если стебель начинает одревесневать, стригите кустик на треть длины.
Многолетняя бакопа в кашпо или на клумбе не выживет зимою вне помещений. Заберите растение домой, разместите в помещении с высокой влажностью при температуре +12-15°C. Зимой бакопу поливают реже, чтобы земля не пересыхала, но подкормку прекращают. Весной кустик подстригают, а полученные черенки укореняют для новых растений.
Итог
Бакопа — неприхотливое растение, главное — обеспечить ему много света и влаги. При соблюдении основных правил агротехники бакопа порадует вас обильным и красивым цветением.
Бакопа (лат. Bacopa) — род растений семейства Подорожниковые (Plantaginaceae), включает в себя около 68 видов суккулентных, водных (гидатофиты) или водолюбивых (гидрофиты) корневищных стелющихся многолетних растений.
Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.