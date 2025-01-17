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Финский метод выращивания: как клубника становится особенно сладкой

2:18
Садоводство

Задумывались ли вы, как финские садоводы получают такие сладкие и сочные ягоды? Их уникальный способ выращивания клубники прост и эффективен, что делает его популярным не только в Финляндии, но и за её пределами.

Клубника
Фото: creativecommons.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника

Суть финского метода выращивания клубники

Главное правило этого метода — посадка рассады клубники на специальном укрывном материале. Но прежде чем приступать к высадке, нужно правильно подготовить грядки.

Выбор места и планировка грядок

Оптимальное место для клубники должно хорошо освещаться солнцем. Грядки следует расположить с юга на север и организовать их в 1-3 ряда. Ключевым является высота грядок — до 0,4 метра, а ширина должна составлять 0,5-0,6 метра.

Идеальная система полива

Вдоль центра каждой грядки прокладывают перфорированный шланг или капельную ленту нужной длины. Один конец соединяют с основным шлангом для полива, а второй — заглушкой, чтобы завершить схему. Это обеспечивает равномерное и эффективное орошение растений.

Подготовка укрывного материала

После установки системы полива грядку накрывают специальным укрывным материалом. На этом материале делают отверстия диаметром от 7 до 10 см, размещённые в шахматном порядке на расстоянии 0,3 метра друг от друга как по ширине, так и между рядами. Эти отверстия служат для посадки клубники.

Высадка клубники и последующий уход

Когда подготовка завершена, можно приступать к высадке кустов через отверстия. Главное условие успеха — соблюдение всех этапов: правильный полив, подкормка и регулярная обрезка усов. Если выполнять эти рекомендации, то урожай клубники будет богатым и качественным.

Финский способ выращивания клубники завоевал популярность благодаря простоте и впечатляющим результатам. Каждый дачник должен хотя бы раз попробовать этот метод, чтобы оценить его эффективность и получить максимум сладких ягод.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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