Секрет садоводов: как заблаговременно приобрести лучшие семена

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна не за горами, а продавцы семян уже не спят! Это время идеальное для покупки качественного семенного материала и выбора любимых сортов. Почему стоит действовать именно сейчас?

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Помидоры

Почему важно купить семена уже в январе

С приближением весны ассортимент семян меняется. Уже к весне вы рискуете увидеть распродажу старых и часто некачественных семян с просроченным сроком годности. Поэтому лучшая стратегия — приобрести хорошие семена заранее, пока они в наличии и свежие.

Готовые к посеву семена

Сегодня многие компании предлагают семена, уже обработанные удобрениями и стимуляторами роста. Такой материал можно сеять сразу, не тратя время на предпосевную обработку, замачивание или проращивание. Это значительно упрощает посевную работу.

Если семена не обработаны

Если вы купили необработанные семена весной — начните их подготовку:

Проведите протравливание.

Замочите в стимуляторе роста.

Разложите семена по сортам на влажную ткань, накройте тканью и положите в полиэтиленовый пакет.

Держите пакет в тёплом месте, например, возле батареи, на 2-3 дня.

После того как семена набухнут, их можно сажать в подготовленную землю и ждать всходов.

Приобретение качественных семян уже зимой обеспечит вам хороший выбор и избавит от проблем весной. Не упустите шанс подготовиться заранее и получить здоровый урожай!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

