Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РЖД выплатит 14 млн рублей семье погибшего из-за неисправности электромонтёра
Гарь быстро растворится! Просто положите грязную сковороду в полиэтиленовый пакет
Необъявленная война: эксперт Ищенко оценил диверсию США на Турецком потоке
Финский метод выращивания: как клубника становится особенно сладкой
Как выбраться из снежного плена: секреты для водителей
Восстановление исторического единства: политолог Аграновский заявил о реинтеграции Украины
Почему стоит поработать в авиации — опыт российской бортпроводницы
Странные тренды прошлого, которые снова в моде
Жарьте без забот: что поможет избавить вас от масляных брызг

Секрет садоводов: как заблаговременно приобрести лучшие семена

1:35
Садоводство

Весна не за горами, а продавцы семян уже не спят! Это время идеальное для покупки качественного семенного материала и выбора любимых сортов. Почему стоит действовать именно сейчас?

Помидоры
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Помидоры

Почему важно купить семена уже в январе

С приближением весны ассортимент семян меняется. Уже к весне вы рискуете увидеть распродажу старых и часто некачественных семян с просроченным сроком годности. Поэтому лучшая стратегия — приобрести хорошие семена заранее, пока они в наличии и свежие.

Готовые к посеву семена

Сегодня многие компании предлагают семена, уже обработанные удобрениями и стимуляторами роста. Такой материал можно сеять сразу, не тратя время на предпосевную обработку, замачивание или проращивание. Это значительно упрощает посевную работу.

Если семена не обработаны

Если вы купили необработанные семена весной — начните их подготовку:

  • Проведите протравливание.
  • Замочите в стимуляторе роста.
  • Разложите семена по сортам на влажную ткань, накройте тканью и положите в полиэтиленовый пакет.
  • Держите пакет в тёплом месте, например, возле батареи, на 2-3 дня.

После того как семена набухнут, их можно сажать в подготовленную землю и ждать всходов.

Приобретение качественных семян уже зимой обеспечит вам хороший выбор и избавит от проблем весной. Не упустите шанс подготовиться заранее и получить здоровый урожай!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Наука и техника
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса Аудио 
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Наука и техника
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы Аудио 
Популярное
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса

Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.

Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Последние материалы
Финский метод выращивания: как клубника становится особенно сладкой
Как выбраться из снежного плена: секреты для водителей
Восстановление исторического единства: политолог Аграновский заявил о реинтеграции Украины
Почему стоит поработать в авиации — опыт российской бортпроводницы
Странные тренды прошлого, которые снова в моде
Исследование показывает, что обладатели этой группы крови живут дольше
Жарьте без забот: что поможет избавить вас от масляных брызг
Запрет Волочковой загорать топлес на Мальдивах привёл к неожиданным результатам
Пробежки в одиночестве — абсолютный контроль над телом и разумом
Пломбир на экспорт: Вологодская область направила в Китай 10 тонн мороженого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.