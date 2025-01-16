Как вырастить сельдерей: секреты крепкой рассады раскрыты

3:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вас интересует, как вырастить здоровую рассаду сельдерея в домашних условиях? Эта овощная культура не только питательна, но и приносит огромное удовольствие от ухода за ней. Давайте разберёмся в ключевых моментах выращивания сельдерея на рассаду.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сельдерей

Сроки посева сельдерея на рассаду

Каждый вид сельдерея — корневой, черешковый и листовой — имеет свои сроки созревания и посадки. Корневой сельдерей (140-190 дней), черешковый (80-180 дней) и листовой (около 50 дней) требуют индивидуального подхода. Выбор времени посева зависит от региона:

Северные области : корневой — после 15 февраля, черешковый — до 10 марта, листовой — вторая декада марта.

: корневой — после 15 февраля, черешковый — до 10 марта, листовой — вторая декада марта. Средняя полоса : корневой — весь февраль, черешковый — март, листовой — начало апреля.

: корневой — весь февраль, черешковый — март, листовой — начало апреля. Южные регионы: корневой — с 15 февраля по 10 марта, черешковый — конец марта — начало апреля.

Многие огородники учитывают Лунный календарь, хотя научной базы у такого подхода нет. Однако при благоприятных фазах Луны, таких как растущая или убывающая Луна, считается, что семена с большей вероятностью прорастут крепко.

Подготовка грунта и выбор тары

Сельдерей предпочитает нейтральную, рыхлую почву с хорошей влагопроницаемостью. Для приготовления смеси:

Торф — 10 л

Кокосовый субстрат — 2 л

Компост или биогумус — 1 л

Перлит — ½ л

Можно смешать садовый грунт, речной песок, опилки, торф и дроблённую яичную скорлупу в равных частях. При этом грунт обеззараживают в духовке или обработкой марганцем. Высота тары должна быть около 7 см с дренажными отверстиями. Корневой сельдерей лучше высевать сразу в индивидуальную тару, чтобы не повреждать корень при пикировке.

Подготовка и посев семян

Выбирайте свежие семена голландской селекции для высокой урожайности. Для подготовки:

Замочите семена в горячей воде в мешочке, затем промойте и оставьте в талой воде на 3 дня.

Проведите стратификацию на влажной салфетке и в холодильнике.

Проведите барботирование и вымачивание в стимуляторе роста.

Семена сеют в сильно увлажнённый грунт, делая бороздки на 1 см глубины, и не заглубляют их. После посева опрыскивайте землю и создайте парниковый эффект пленкой или стеклом.

Уход за рассадой

До появления всходов держите посевы в темном теплом месте при 25-27°C. Как только ростки появятся, снимите укрытие, перенесите их на свет и поддерживайте температуру 15-18°C с 8 часами дневного света. Полив проводят аккуратно, сначала используя пипетку, затем лейку.

Регулярно проветривайте, прореживайте ростки на расстоянии 3 см, а после появления двух листочков удобряйте рассаду. После пикировки пересаживайте в отдельные контейнеры, поддерживая корневую систему.

Следуя этим рекомендациям по посеву, подготовке грунта и уходу, вырастет здоровая рассада сельдерея. Соблюдение сроков и правил ухода обеспечит богатый урожай полезных овощей, которые украсят ваш стол витаминами и вкусом.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

