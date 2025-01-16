Как вырастить сельдерей: секреты крепкой рассады раскрыты

Вас интересует, как вырастить здоровую рассаду сельдерея в домашних условиях? Эта овощная культура не только питательна, но и приносит огромное удовольствие от ухода за ней. Давайте разберёмся в ключевых моментах выращивания сельдерея на рассаду.
Каждый вид сельдерея — корневой, черешковый и листовой — имеет свои сроки созревания и посадки. Корневой сельдерей (140-190 дней), черешковый (80-180 дней) и листовой (около 50 дней) требуют индивидуального подхода. Выбор времени посева зависит от региона:
Многие огородники учитывают Лунный календарь, хотя научной базы у такого подхода нет. Однако при благоприятных фазах Луны, таких как растущая или убывающая Луна, считается, что семена с большей вероятностью прорастут крепко.
Сельдерей предпочитает нейтральную, рыхлую почву с хорошей влагопроницаемостью. Для приготовления смеси:
Можно смешать садовый грунт, речной песок, опилки, торф и дроблённую яичную скорлупу в равных частях. При этом грунт обеззараживают в духовке или обработкой марганцем. Высота тары должна быть около 7 см с дренажными отверстиями. Корневой сельдерей лучше высевать сразу в индивидуальную тару, чтобы не повреждать корень при пикировке.
Выбирайте свежие семена голландской селекции для высокой урожайности. Для подготовки:
Семена сеют в сильно увлажнённый грунт, делая бороздки на 1 см глубины, и не заглубляют их. После посева опрыскивайте землю и создайте парниковый эффект пленкой или стеклом.
До появления всходов держите посевы в темном теплом месте при 25-27°C. Как только ростки появятся, снимите укрытие, перенесите их на свет и поддерживайте температуру 15-18°C с 8 часами дневного света. Полив проводят аккуратно, сначала используя пипетку, затем лейку.
Регулярно проветривайте, прореживайте ростки на расстоянии 3 см, а после появления двух листочков удобряйте рассаду. После пикировки пересаживайте в отдельные контейнеры, поддерживая корневую систему.
Следуя этим рекомендациям по посеву, подготовке грунта и уходу, вырастет здоровая рассада сельдерея. Соблюдение сроков и правил ухода обеспечит богатый урожай полезных овощей, которые украсят ваш стол витаминами и вкусом.
Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).
Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.