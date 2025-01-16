Как добиться богатого урожая земляники: шесть проверенных методов

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Земляника садовая может стать настоящим украшением вашего сада, если правильно вырастить рассаду. Эта капризная ягода требует соблюдения ряда простых, но важных правил, которые помогут получить сладкий и щедрый урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Земляника

1. Выбор сроков посадки

Несмотря на популярность Лунного календаря среди садоводов, научных доказательств его эффективности нет. Лучше руководствуйтесь рекомендациями производителя семян и учитывать местный климат. Обычно посев семян для рассады земляники проводят в феврале или марте.

2. Подбор материала

Для выращивания через рассаду выбирайте ремонтантные сорта (например, Али-Баба, Желтое чудо, Елизавета) для нескольких урожаев в год. Крупноплодные сорта (Алый огонёк, Заря, Женева) подходят для открытого грунта. Используйте свежие семена, собранные за прошлый сезон. Семена гибридов типа F1 не сохранят родительских качеств при размножении.

3. Обработка семян

Земляничные семена иногда долго прорастают, поэтому им нужна холодная стратификация: их укладывают на влажный материал, помещают в холодильник при +3…5°С на 3-5 недель. Такой метод активирует семена, разрушает их твердую оболочку и нейтрализует ингибиторы. Страцификация прекращается, когда на семенах появятся белые точки.

4. Подготовка грунта и емкостей

Земляника предпочитает нейтральные и слабокислые почвы с pH 5,5-6,5, рыхлые и проницаемые. Добавьте перлит или вермикулит в пропорции 1:3 для улучшения структуры. Грунт обеззараживают прожариванием в духовке или пропариванием. Используйте емкости высотой 7-10 см с дренажными отверстиями, чтобы земляника могла свободно расти.

5. Посев и прорастание

Маленькие семена не требуют заглубления — рассыпьте их поверх влажной почвы, при необходимости присыпьте смесью песка и земли. Для создания парникового эффекта накройте емкости пленкой или стеклом и опрыскивайте ежедневно. С появлением двух листочков уберите укрытие.

6. Уход и пикировка

Обеспечьте рассаду температурами +23…25°С для прорастания, затем снизьте до +15…16°С на 3-4 дня, чтобы не допустить вытягивания. После появления 3-4 листочков проведите пикировку: аккуратно расправьте корни, посадите в отдельные емкости, приподнимая "сердечко" растения над уровнем грунта. Полейте пересаженную рассаду и держите в тени сутки.

Рекомендуется подкормить землю коровяком после пикировки, причем выбирайте удобрения с низким содержанием азота и высоким содержанием калия и фосфора.

Лучшие результаты достигаются при выборе сортов, адаптированных к вашему региону. Следуя этим правилам, вы обеспечите здоровый рост рассады и получите вкусную урожайную землянику.

Уточнения

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).

