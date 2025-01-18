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Болезни и вредители вишни: как вовремя спасти свой урожай

1:45
Садоводство

Богатый урожай вишни и черешни можно сохранить, если вовремя защитить деревья от вредителей и болезней. Заранее проведенная обработка позволит избежать потерь и наслаждаться здоровыми и вкусными ягодами.

вишня
Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вишня

Когда проводить обработку

Обработку деревьев проводят в три этапа:

  1. Ранней весной: как только температура воздуха стабилизируется на уровне +5 °C.
  2. Во время набухания почек: важно не пропустить этот период, так как он критически важен для защиты растений.
  3. Перед началом цветения: последний этап обработки, предотвращающий развитие болезней и атак вредителей.

Как защитить деревья от болезней

  • Медный купорос: Используйте 1%-ный раствор для защиты от грибковых заболеваний и других инфекций.
  • Мочевина: Обеспечивает двойной эффект — уничтожает возбудителей болезней и насыщает растения азотом, улучшая их рост и здоровье.

Эти препараты зарекомендовали себя как надежные средства для профилактики заболеваний.

Как бороться с вредителями

Главная угроза для вишни — вишневая муха. Эффективно справиться с ней помогут промышленные инсектициды.

  • Народные средства не всегда дают результаты, а у вредителей может развиваться устойчивость к препаратам.
  • Для повышения эффективности рекомендуется регулярно менять используемые составы.

Полезные советы:

  • Проверьте прогноз погоды перед обработкой, чтобы избежать смывания препаратов дождем.
  • Обработку проводите в утренние или вечерние часы, избегая прямого солнца.
  • Используйте защитные средства (перчатки, маски) при работе с химическими препаратами.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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