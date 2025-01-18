Болезни и вредители вишни: как вовремя спасти свой урожай

Богатый урожай вишни и черешни можно сохранить, если вовремя защитить деревья от вредителей и болезней. Заранее проведенная обработка позволит избежать потерь и наслаждаться здоровыми и вкусными ягодами.
Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вишня
Когда проводить обработку
Обработку деревьев проводят в три этапа:
Ранней весной: как только температура воздуха стабилизируется на уровне +5 °C.
Во время набухания почек: важно не пропустить этот период, так как он критически важен для защиты растений.
Перед началом цветения: последний этап обработки, предотвращающий развитие болезней и атак вредителей.
Как защитить деревья от болезней
Медный купорос: Используйте 1%-ный раствор для защиты от грибковых заболеваний и других инфекций.
Мочевина: Обеспечивает двойной эффект — уничтожает возбудителей болезней и насыщает растения азотом, улучшая их рост и здоровье.
Эти препараты зарекомендовали себя как надежные средства для профилактики заболеваний.
Как бороться с вредителями
Главная угроза для вишни — вишневая муха. Эффективно справиться с ней помогут промышленные инсектициды.
Народные средства не всегда дают результаты, а у вредителей может развиваться устойчивость к препаратам.
Для повышения эффективности рекомендуется регулярно менять используемые составы.
Полезные советы:
Проверьте прогноз погоды перед обработкой, чтобы избежать смывания препаратов дождем.
Обработку проводите в утренние или вечерние часы, избегая прямого солнца.
Используйте защитные средства (перчатки, маски) при работе с химическими препаратами.
Уточнения
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).