Болезни и вредители вишни: как вовремя спасти свой урожай

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Богатый урожай вишни и черешни можно сохранить, если вовремя защитить деревья от вредителей и болезней. Заранее проведенная обработка позволит избежать потерь и наслаждаться здоровыми и вкусными ягодами.

Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ вишня

Когда проводить обработку

Обработку деревьев проводят в три этапа:

Ранней весной: как только температура воздуха стабилизируется на уровне +5 °C. Во время набухания почек: важно не пропустить этот период, так как он критически важен для защиты растений. Перед началом цветения: последний этап обработки, предотвращающий развитие болезней и атак вредителей.

Как защитить деревья от болезней

Медный купорос : Используйте 1%-ный раствор для защиты от грибковых заболеваний и других инфекций.

: Используйте 1%-ный раствор для защиты от грибковых заболеваний и других инфекций. Мочевина: Обеспечивает двойной эффект — уничтожает возбудителей болезней и насыщает растения азотом, улучшая их рост и здоровье.

Эти препараты зарекомендовали себя как надежные средства для профилактики заболеваний.

Как бороться с вредителями

Главная угроза для вишни — вишневая муха. Эффективно справиться с ней помогут промышленные инсектициды.

Народные средства не всегда дают результаты, а у вредителей может развиваться устойчивость к препаратам.

Для повышения эффективности рекомендуется регулярно менять используемые составы.

Полезные советы:

Проверьте прогноз погоды перед обработкой, чтобы избежать смывания препаратов дождем.

Обработку проводите в утренние или вечерние часы, избегая прямого солнца.

Используйте защитные средства (перчатки, маски) при работе с химическими препаратами.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

