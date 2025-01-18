Секреты урожая баклажанов: что важно учитывать при выращивании

Баклажаны — капризная культура, и получить стабильный высокий урожай под силу только опытным огородникам. Если ваши растения не радуют плодами, возможно, вы упустили один из важных факторов их выращивания.
Баклажаны, как истинные "южане", нуждаются в хорошем освещении. Если растения не получают 6-8 часов солнечного света в день, завязи могут вовсе не появиться. Подбирайте участок с максимальным количеством солнечных часов.
Температура играет ключевую роль в успешном выращивании баклажанов.
Баклажаны одинаково плохо реагируют как на переувлажнение, так и на недостаток влаги.
Чрезмерное количество азота в почве стимулирует активный рост зелени, но препятствует цветению и образованию плодов.
Обязательно изучите рекомендации производителя семян. Некоторые сорта баклажанов требуют опыления. Если вы выращиваете их в теплице, может возникнуть проблема с недостатком насекомых-опылителей. В таких случаях придется вручную опылять цветки.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.