Секрет богатого урожая: зачем поливать рассаду кефиром

Полив рассады томатов и перца кефиром — малоизвестный, но эффективный метод ухода за молодыми растениями. Этот кисломолочный напиток богат витаминами, фосфором, кальцием и магнием, что делает его отличной натуральной подкормкой.
Улучшение почвы и корневой системы:
Кефир помогает укрепить корневую систему, обеспечивая растения необходимыми питательными элементами. Сильные корни позволяют рассаде лучше усваивать полезные вещества из грунта.
Повышение иммунитета:
Подкормка кефиром усиливает защиту растений от болезней и вредителей, что особенно важно на этапе роста.
Увеличение урожайности:
Регулярное использование кефира повышает шансы на получение богатого и здорового урожая.
Использовать кефир в чистом виде нельзя. Перед применением его нужно сильно разбавить водой в пропорции 1:9. На 100 мл кефира берется 900 мл воды.
Этапы процедуры:
Подкормку можно применять и при пересадке рассады в открытый грунт. Это помогает растениям быстрее адаптироваться и укорениться.
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