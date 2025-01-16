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Секрет богатого урожая: зачем поливать рассаду кефиром

1:30
Садоводство

Полив рассады томатов и перца кефиром — малоизвестный, но эффективный метод ухода за молодыми растениями. Этот кисломолочный напиток богат витаминами, фосфором, кальцием и магнием, что делает его отличной натуральной подкормкой.

Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881

Почему кефир полезен для рассады

  1. Улучшение почвы и корневой системы:
    Кефир помогает укрепить корневую систему, обеспечивая растения необходимыми питательными элементами. Сильные корни позволяют рассаде лучше усваивать полезные вещества из грунта.

  2. Повышение иммунитета:
    Подкормка кефиром усиливает защиту растений от болезней и вредителей, что особенно важно на этапе роста.

  3. Увеличение урожайности:
    Регулярное использование кефира повышает шансы на получение богатого и здорового урожая.

Как правильно поливать рассаду кефиром

Использовать кефир в чистом виде нельзя. Перед применением его нужно сильно разбавить водой в пропорции 1:9. На 100 мл кефира берется 900 мл воды.

Этапы процедуры:

    1. Убедитесь, что грунт уже увлажнен обычной водой.
    2. Подготовленное средство вносите под корень растений.
    3. Процедуру повторяйте каждые 10 дней.

Подкормку можно применять и при пересадке рассады в открытый грунт. Это помогает растениям быстрее адаптироваться и укорениться.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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