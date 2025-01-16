Секрет богатого урожая: зачем поливать рассаду кефиром

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Полив рассады томатов и перца кефиром — малоизвестный, но эффективный метод ухода за молодыми растениями. Этот кисломолочный напиток богат витаминами, фосфором, кальцием и магнием, что делает его отличной натуральной подкормкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881

Почему кефир полезен для рассады

Улучшение почвы и корневой системы:

Кефир помогает укрепить корневую систему, обеспечивая растения необходимыми питательными элементами. Сильные корни позволяют рассаде лучше усваивать полезные вещества из грунта. Повышение иммунитета:

Подкормка кефиром усиливает защиту растений от болезней и вредителей, что особенно важно на этапе роста. Увеличение урожайности:

Регулярное использование кефира повышает шансы на получение богатого и здорового урожая.

Как правильно поливать рассаду кефиром

Использовать кефир в чистом виде нельзя. Перед применением его нужно сильно разбавить водой в пропорции 1:9. На 100 мл кефира берется 900 мл воды.

Этапы процедуры:

Убедитесь, что грунт уже увлажнен обычной водой. Подготовленное средство вносите под корень растений. Процедуру повторяйте каждые 10 дней.

Подкормку можно применять и при пересадке рассады в открытый грунт. Это помогает растениям быстрее адаптироваться и укорениться.