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Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю

1:38
Садоводство

Болгарский перец — культура теплолюбивая и капризная, поэтому его семена прорастают медленно, а всходов приходится ждать несколько дней. Чтобы успеть собрать первый урожай в середине лета, садоводы приступают к посеву семян на рассаду раньше, чем, например, к посеву томатов.

Перец болгарский
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Перец болгарский

Оптимальные сроки посева

Посев семян перцев часто начинают во второй половине февраля. Это касается и другой капризной культуры — баклажанов. Точные сроки зависят от климатических условий вашего региона и рекомендаций производителя семян. Для самых нетерпеливых садоводов есть возможность начать посев уже в январе, ориентируясь на лунный календарь.

Благоприятные дни для посева по лунному календарю

Январь:

— 22 и 23 января;
— идеальный день — 31 января.

Февраль:

— Первая половина месяца: 1, 4, 5, 9 и 10 февраля;
— Вторая половина месяца: 18, 19 и 20 февраля.

Что нужно подготовить перед посевом

  • Емкости для рассады: подойдут как специальные контейнеры, так и самодельные варианты из пластика.
  • Качественный грунт: лучше всего использовать специализированный грунт для перцев и баклажанов.
  • Выбор сорта: учитывайте климатические особенности вашего региона.
  • Семена: проверьте срок годности и рекомендации производителя.

Не забудьте подготовить все необходимые материалы заранее, чтобы в благоприятные дни спокойно заняться посадкой.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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