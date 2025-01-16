Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю

Болгарский перец — культура теплолюбивая и капризная, поэтому его семена прорастают медленно, а всходов приходится ждать несколько дней. Чтобы успеть собрать первый урожай в середине лета, садоводы приступают к посеву семян на рассаду раньше, чем, например, к посеву томатов.
Посев семян перцев часто начинают во второй половине февраля. Это касается и другой капризной культуры — баклажанов. Точные сроки зависят от климатических условий вашего региона и рекомендаций производителя семян. Для самых нетерпеливых садоводов есть возможность начать посев уже в январе, ориентируясь на лунный календарь.
— 22 и 23 января;
— идеальный день — 31 января.
— Первая половина месяца: 1, 4, 5, 9 и 10 февраля;
— Вторая половина месяца: 18, 19 и 20 февраля.
Не забудьте подготовить все необходимые материалы заранее, чтобы в благоприятные дни спокойно заняться посадкой.
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.